https://ria.ru/20211029/izrail-1756898777.html

Власти Израиля уточнили правила приема туристов из России

Власти Израиля уточнили правила приема туристов из России - РИА Новости, 29.10.2021

Власти Израиля уточнили правила приема туристов из России

Минтуризм Израиля уточнил условия въезда в страну российских туристов, привитых "Спутником V", сообщает ведомство. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:37

2021-10-29T18:37

2021-10-29T18:37

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минтуризм Израиля уточнил условия въезда в страну российских туристов, привитых "Спутником V", сообщает ведомство.Предполагается, что посещать Израиль такие путешественники смогут с 15 ноября. Критерии допуска просты: гости должны быть привиты двумя дозами вакцины, одобренной ВОЗ, или “Спутника V”. Причем последний укол необходимо сделать не позднее чем за 14 дней до въезда, но не ранее чем за 180 дней с момента выезда из Израиля. Если турист привился третьей бустерной дозой, то с момента этой иммунизации должно пройти не менее двух недель.Еще одно требование — в последние 14 дней не посещать страны, которые Минздрав Израиля относит к "красным" (Россия – "оранжевая"). Кроме того, гость не должен иметь запрета на въезд в Израиль по другим причинам.Для прибытия в страну нужно выполнить ряд условий. Во-первых, до вылета предъявить справку с негативным ПЦР-тестом, сделанным в течение последних 72 часов.Во-вторых, в течение суток до посадки на самолет нужно заполнить декларацию на сайте Минздрава Израиля, внеся данные о сертификате вакцинации.В-третьих, по прилете необходимо пройти серологическое исследование на наличие антител, а также сдать ПЦР-тест. Эти процедуры платные. До получения результатов турист обязан находиться на карантине.Вакцинированным “Спутником V” при отсутствии антител будет разрешено пребывание в Израиле при условии прохождения двухнедельного карантина.Если во время путешествия в Израиле у туриста обнаружен COVID-19, его направят в специальный отель, который отдыхающий оплачивает самостоятельно. Транзитные пассажиры также должны соответствовать вышеперечисленным критериям.Иностранным гражданам, предъявившим поддельные документы, будет отказано во въезде в Израиль на пять лет, предупреждают власти. Такое же наказание грозит тем, кто нарушит изоляцию.

https://ria.ru/20211029/aviabilety-1756545652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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