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Туризм
https://ria.ru/20211029/izrail-1756686862.html
Эксперт: признание Израилем "Спутника V" стимулирует медицинский туризм
Эксперт: признание Израилем "Спутника V" стимулирует медицинский туризм - РИА Новости, 29.10.2021
Эксперт: признание Израилем "Спутника V" стимулирует медицинский туризм
Число медицинских туристов из России вырастет в несколько раз после признания Израилем вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости председатель израильской... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T00:23
2021-10-29T00:23
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коронавирус covid-19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт – РИА Новости. Число медицинских туристов из России вырастет в несколько раз после признания Израилем вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости председатель израильской Ассоциации медицинского туризма Марк Каценельсон."Мы сможем принимать не только пациентов, в случае которых речь идет о спасении жизни, но и тех, кто просто хочет здесь лечиться. Я уверен, что приток медтуристов будет на сотни процентов больше", – сказал Каценельсон.Он добавил, что раньше, до пандемии, "с такой целью в Израиль приезжали 25 тысяч иностранных пациентов в год"."Такой туризм приносит не менее 300-400 миллионов долларов в год. Основная масса этих денег идет в систему здравоохранения страны... Эти средства очень нужны, главврачи больниц, где развит медтуризм, ратуют за большее число иностранных пациентов", – отметил Каценельсон.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID-19 может отодвинуть этот план на несколько недель.
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израиль, воз, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
00:23 29.10.2021
 
Эксперт: признание Израилем "Спутника V" стимулирует медицинский туризм

Эксперт: число медтуристов из РФ вырастет в разы после признания Израилем "Спутника V"

© Depositphotos / mac_simНа Мертвом море, Израиль
На Мертвом море, Израиль - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Depositphotos / mac_sim
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт – РИА Новости. Число медицинских туристов из России вырастет в несколько раз после признания Израилем вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости председатель израильской Ассоциации медицинского туризма Марк Каценельсон.
"Мы сможем принимать не только пациентов, в случае которых речь идет о спасении жизни, но и тех, кто просто хочет здесь лечиться. Я уверен, что приток медтуристов будет на сотни процентов больше", – сказал Каценельсон.
Он добавил, что раньше, до пандемии, "с такой целью в Израиль приезжали 25 тысяч иностранных пациентов в год".
"Такой туризм приносит не менее 300-400 миллионов долларов в год. Основная масса этих денег идет в систему здравоохранения страны... Эти средства очень нужны, главврачи больниц, где развит медтуризм, ратуют за большее число иностранных пациентов", – отметил Каценельсон.
Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID-19 может отодвинуть этот план на несколько недель.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 18:04Туризм
Израиль разрешил пускать привитых "Спутником V" с 15 ноября
 
ТуризмИзраильВОЗНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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