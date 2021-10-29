https://ria.ru/20211029/izrail-1756686862.html

Эксперт: признание Израилем "Спутника V" стимулирует медицинский туризм

Эксперт: признание Израилем "Спутника V" стимулирует медицинский туризм - РИА Новости, 29.10.2021

Эксперт: признание Израилем "Спутника V" стимулирует медицинский туризм

Число медицинских туристов из России вырастет в несколько раз после признания Израилем вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости председатель израильской... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T00:23

2021-10-29T00:23

2021-10-29T00:23

туризм

израиль

воз

новости - туризм

туристы

туризм

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151869/39/1518693930_0:156:2000:1281_1920x0_80_0_0_e0591733bfd860eca085dfe2b38f35f0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт – РИА Новости. Число медицинских туристов из России вырастет в несколько раз после признания Израилем вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости председатель израильской Ассоциации медицинского туризма Марк Каценельсон."Мы сможем принимать не только пациентов, в случае которых речь идет о спасении жизни, но и тех, кто просто хочет здесь лечиться. Я уверен, что приток медтуристов будет на сотни процентов больше", – сказал Каценельсон.Он добавил, что раньше, до пандемии, "с такой целью в Израиль приезжали 25 тысяч иностранных пациентов в год"."Такой туризм приносит не менее 300-400 миллионов долларов в год. Основная масса этих денег идет в систему здравоохранения страны... Эти средства очень нужны, главврачи больниц, где развит медтуризм, ратуют за большее число иностранных пациентов", – отметил Каценельсон.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID-19 может отодвинуть этот план на несколько недель.

https://ria.ru/20211027/izrail-1756548185.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, воз, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"