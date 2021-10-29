https://ria.ru/20211029/iznasilovanie-1756800581.html

На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки-инвалида

На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки-инвалида - РИА Новости, 29.10.2021

На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки-инвалида

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида в отношении троих мужчин, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:10

2021-10-29T10:10

2021-10-29T10:10

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида в отношении троих мужчин, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Ранее по факту велась проверка, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело."Возбуждено уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки, пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ. По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, находясь в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребенком-инвалидом", - говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве отметили, что мать девушки обратилась в правоохранительные органы 18 октября."Об обстоятельствах произошедшего матери стало известно после того, как на смарт-часы девочки поступило сообщение от неизвестного лица с приглашением встретиться. Учитывая несвоевременное сообщение о произошедшем в правоохранительные органы, в настоящее время следствием принимаются меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося", - сказали в следственном управлении.

https://ria.ru/20211019/iznasilovanie-1755232369.html

https://ria.ru/20211015/zaderzhanie-1754736091.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия