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На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки-инвалида
На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки-инвалида - РИА Новости, 29.10.2021
На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки-инвалида
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида в отношении троих мужчин, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:10
2021-10-29T10:10
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида в отношении троих мужчин, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Ранее по факту велась проверка, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело."Возбуждено уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки, пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ. По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, находясь в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребенком-инвалидом", - говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве отметили, что мать девушки обратилась в правоохранительные органы 18 октября."Об обстоятельствах произошедшего матери стало известно после того, как на смарт-часы девочки поступило сообщение от неизвестного лица с приглашением встретиться. Учитывая несвоевременное сообщение о произошедшем в правоохранительные органы, в настоящее время следствием принимаются меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося", - сказали в следственном управлении.
https://ria.ru/20211019/iznasilovanie-1755232369.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:10 29.10.2021
 
На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании девушки-инвалида

На Камчатке троих мужчин заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида в отношении троих мужчин, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
Ранее по факту велась проверка, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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"Возбуждено уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки, пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ. По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, находясь в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребенком-инвалидом", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что мать девушки обратилась в правоохранительные органы 18 октября.
"Об обстоятельствах произошедшего матери стало известно после того, как на смарт-часы девочки поступило сообщение от неизвестного лица с приглашением встретиться. Учитывая несвоевременное сообщение о произошедшем в правоохранительные органы, в настоящее время следствием принимаются меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося", - сказали в следственном управлении.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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