Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211029/ispaniya-1756637315.html
В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой
В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой - РИА Новости, 29.10.2021
В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой
Власти Испании готовят законопроект, согласно которому кафе и рестораны будут обязаны предлагать посетителям забрать с собой недоеденные блюда, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:40
2021-10-29T03:40
туризм
еда
испания
новости - туризм
туризм
экология
мусор
кафе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571980380_0:35:2048:1187_1920x0_80_0_0_cf9bc9cceb767d04dc0f5b5ad38818a0.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Испании готовят законопроект, согласно которому кафе и рестораны будут обязаны предлагать посетителям забрать с собой недоеденные блюда, сообщает "Европульс".Заведения должны повесить информацию с напоминанием на видном месте — например, в меню. Контейнеры гостям придется приносить с собой.Эта мера поможет сократить количество пищевых отходов. Только в прошлом году жители страны выбросили более 1,3 миллиарда килограммов еды. То есть каждый испанец отправил на помойку 31 килограмм продуктов.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571980380_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b1867bd9220e23844e9ab9b49856f5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еда, испания, новости - туризм, туризм, экология, мусор, кафе, рестораны, стиль жизни, гастрономия
03:40 29.10.2021
 
В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой

Испанские рестораны обяжут напоминать гостям, что недоеденные блюда можно забрать с собой

© РИА Новости / Елена ШестернинаВ Испании открылись для посетителей уличные кафе
В Испании открылись для посетителей уличные кафе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Испании готовят законопроект, согласно которому кафе и рестораны будут обязаны предлагать посетителям забрать с собой недоеденные блюда, сообщает "Европульс".
Заведения должны повесить информацию с напоминанием на видном месте — например, в меню. Контейнеры гостям придется приносить с собой.
Эта мера поможет сократить количество пищевых отходов. Только в прошлом году жители страны выбросили более 1,3 миллиарда килограммов еды. То есть каждый испанец отправил на помойку 31 килограмм продуктов.
Девушка в гамаке - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 08:00Туризм
Куда лететь россиянам: туры на остров Маргарита в Венесуэле
 
ТуризмЕдаИспанияНовости - ТуризмТуризмЭкологияМусорКафеРестораныСтиль жизнигастрономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
11:50В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
11:50Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце
11:48В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния
Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателейПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища ИсмаиловымВ России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона разУченый рассказал о магнитной буре на СолнцеВ Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом