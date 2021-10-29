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В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой
В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой - РИА Новости, 29.10.2021
В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой
Власти Испании готовят законопроект, согласно которому кафе и рестораны будут обязаны предлагать посетителям забрать с собой недоеденные блюда, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:40
2021-10-29T03:40
2021-10-29T03:40
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Испании готовят законопроект, согласно которому кафе и рестораны будут обязаны предлагать посетителям забрать с собой недоеденные блюда, сообщает "Европульс".Заведения должны повесить информацию с напоминанием на видном месте — например, в меню. Контейнеры гостям придется приносить с собой.Эта мера поможет сократить количество пищевых отходов. Только в прошлом году жители страны выбросили более 1,3 миллиарда килограммов еды. То есть каждый испанец отправил на помойку 31 килограмм продуктов.
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В Испании кафе будут предлагать гостям забрать недоеденную еду с собой
Испанские рестораны обяжут напоминать гостям, что недоеденные блюда можно забрать с собой