https://ria.ru/20211029/granitsa-1756891425.html

В Польше обвинили Белоруссию в транслировании детского плача на границе

В Польше обвинили Белоруссию в транслировании детского плача на границе - РИА Новости, 29.10.2021

В Польше обвинили Белоруссию в транслировании детского плача на границе

Польские пограничники заявляют, что с белорусской стороны им транслируют записи детского плача. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:38

2021-10-29T16:38

2021-10-29T16:38

в мире

граница

белоруссия

минск

латвия

польша

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Польские пограничники заявляют, что с белорусской стороны им транслируют записи детского плача.Ранее польские пограничники заявляли, что их белорусские коллеги постоянно совершают провокации на границе, в частности, стреляют в их сторону холостыми патронами, бросают взрывпакеты, подложили муляж взрывного устройства."Очередные провокации на границе. Патрули заметили, что с белорусской стороны вдоль границы ездит автомобиль, из которого транслируют записи плача и криков детей", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.Польские пограничники заявили, что "вчера в сторону солдат был произведен выстрел из сигнального пистолета".По данным польских пограничников, с начала текущего года более 27 тысяч нелегалов пытались попасть в Польшу из Белоруссии через зеленый участок границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211028/lukashenko-1756641985.html

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минск

латвия

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в мире, граница, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко