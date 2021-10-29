https://ria.ru/20211029/glava-1756942808.html

В Ростовской области отстранили от должности главу администрации района

В Ростовской области отстранили от должности главу администрации района - РИА Новости, 29.10.2021

В Ростовской области отстранили от должности главу администрации района

Зерноградский районный суд Ростовской области в пятницу временно отстранил Игоря Грибова от должности главы администрации Кагальницкого района, обвиняемого в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:33

2021-10-29T20:33

2021-10-29T20:33

происшествия

ростовская область

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Зерноградский районный суд Ростовской области в пятницу временно отстранил Игоря Грибова от должности главы администрации Кагальницкого района, обвиняемого в превышении должностных полномочий из-за непригодных для проживания квартир для детей-сирот, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Постановлением Зерноградского районного суда от 29 октября 2021 года Игорь Грибов временно отстранён от занимаемой должности главы администрации Кагальницкого района Ростовской области", - сказал он. Временное отстранение от должности действует в период предварительного расследования и судебного разбирательства, уточнил он.По данным следствия, глава районной администрации знал, что в поселке Малиновка на улице Юбилейная, 11а строят многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом он "не принял необходимых мер для проверки соответствия квартир проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам".Как заявляет следствие, квартиры на основании подписанных им актов приема-передачи были приняты на баланс администрации и потом переданы по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а из областного бюджета застройщику перечислили более 7 миллионов рублей. Экспертизы признали эти квартиры непригодными для проживания.Грибову предъявили обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ. Максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.

https://ria.ru/20211029/kiberprestupniki-1756883111.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, жилье, россия