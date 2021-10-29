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Франция намерена перезапустить сотрудничество с США
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США - РИА Новости, 29.10.2021
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США, так как страны вовлечены в решение ключевых вопросов для планеты, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:28
2021-10-29T13:46
в мире
сша
франция
париж
вашингтон (город)
мид франции‎
жан-ив ле дриан
джо байден
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости.Франция намерена перезапустить сотрудничество с США, так как страны вовлечены в решение ключевых вопросов для планеты, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Необходимо перезапустить наше двустороннее сотрудничество с американцами, потому что мы с ними вовлечены в решение вопросов, которые являются ключевыми для планеты, например климат, борьба с терроризмом в Сахеле", - заявил Атталь в эфире телеканала BFM TV.Он подчеркнул, что Франция и США должны восстановить доверие в отношениях, подорванное после скандала с AUKUS."Путь будет долгим и требовательным", - добавил представитель французского кабмина.Как сообщалось ранее, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в пятницу проведут в Риме встречу на полях G20. По словам американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе предстоящей встречи два лидера обсудят "широкий круг тем", включая вопросы двухсторонних отношений, экономику, торговлю и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникла из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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сша
франция
париж
вашингтон (город)
ближний восток
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в мире, сша, франция, париж, вашингтон (город), мид франции‎, жан-ив ле дриан, джо байден, большая двадцатка, ближний восток, джейк салливан
13:28 29.10.2021 (обновлено: 13:46 29.10.2021)
 
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США

Франция намерена перезапустить сотрудничество с США после скандала с AUKUS

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости.Франция намерена перезапустить сотрудничество с США, так как страны вовлечены в решение ключевых вопросов для планеты, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.
"Необходимо перезапустить наше двустороннее сотрудничество с американцами, потому что мы с ними вовлечены в решение вопросов, которые являются ключевыми для планеты, например климат, борьба с терроризмом в Сахеле", - заявил Атталь в эфире телеканала BFM TV.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 04:47
Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
Он подчеркнул, что Франция и США должны восстановить доверие в отношениях, подорванное после скандала с AUKUS.
"Путь будет долгим и требовательным", - добавил представитель французского кабмина.
Как сообщалось ранее, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в пятницу проведут в Риме встречу на полях G20. По словам американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе предстоящей встречи два лидера обсудят "широкий круг тем", включая вопросы двухсторонних отношений, экономику, торговлю и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникла из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 19:52
Рябков обеспокоен последствиями создания AUKUS
 
В миреСШАФранцияПарижВашингтон (город)МИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианДжо БайденБольшая двадцаткаБлижний ВостокДжейк Салливан
 
 
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