https://ria.ru/20211029/frantsiya-1756848885.html
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США - РИА Новости, 29.10.2021
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США, так как страны вовлечены в решение ключевых вопросов для планеты, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:28
2021-10-29T13:28
2021-10-29T13:46
в мире
сша
франция
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мид франции
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости.Франция намерена перезапустить сотрудничество с США, так как страны вовлечены в решение ключевых вопросов для планеты, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Необходимо перезапустить наше двустороннее сотрудничество с американцами, потому что мы с ними вовлечены в решение вопросов, которые являются ключевыми для планеты, например климат, борьба с терроризмом в Сахеле", - заявил Атталь в эфире телеканала BFM TV.Он подчеркнул, что Франция и США должны восстановить доверие в отношениях, подорванное после скандала с AUKUS."Путь будет долгим и требовательным", - добавил представитель французского кабмина.Как сообщалось ранее, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в пятницу проведут в Риме встречу на полях G20. По словам американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе предстоящей встречи два лидера обсудят "широкий круг тем", включая вопросы двухсторонних отношений, экономику, торговлю и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникла из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
https://ria.ru/20211020/grossi-1755312723.html
https://ria.ru/20211015/ryabkov-1754809798.html
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в мире, сша, франция, париж, вашингтон (город), мид франции, жан-ив ле дриан, джо байден, большая двадцатка, ближний восток, джейк салливан
13:28 29.10.2021 (обновлено: 13:46 29.10.2021)
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США
Франция намерена перезапустить сотрудничество с США после скандала с AUKUS