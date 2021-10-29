https://ria.ru/20211029/es-1756853645.html
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны - РИА Новости, 29.10.2021
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны
ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:49
2021-10-29T13:49
2021-10-29T13:56
распространение коронавируса
колумбия
перу
евросоюз
аргентина
коронавирус covid-19
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.Теперь в европейском списке значатся 20 государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбрия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.
https://ria.ru/20200728/1575052058.html
колумбия
перу
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, перу, евросоюз, аргентина, коронавирус covid-19, новости - туризм
13:49 29.10.2021 (обновлено: 13:56 29.10.2021)
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки с Аргентиной, Колумбией, Намибией и Перу