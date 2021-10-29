https://ria.ru/20211029/es-1756853645.html

ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны

ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны - РИА Новости, 29.10.2021

ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны

ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:49

2021-10-29T13:49

2021-10-29T13:56

распространение коронавируса

колумбия

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евросоюз

аргентина

коронавирус covid-19

новости - туризм

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.Теперь в европейском списке значатся 20 государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбрия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

https://ria.ru/20200728/1575052058.html

колумбия

перу

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колумбия, перу, евросоюз, аргентина, коронавирус covid-19, новости - туризм