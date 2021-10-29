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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/es-1756853645.html
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны - РИА Новости, 29.10.2021
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны
ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:49
2021-10-29T13:56
распространение коронавируса
колумбия
перу
евросоюз
аргентина
коронавирус covid-19
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.Теперь в европейском списке значатся 20 государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбрия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.
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колумбия, перу, евросоюз, аргентина, коронавирус covid-19, новости - туризм
13:49 29.10.2021 (обновлено: 13:56 29.10.2021)
 
ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в четыре страны

ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки с Аргентиной, Колумбией, Намибией и Перу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. ЕС в связи с улучшением ситуации с COVID добавил в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
Теперь в европейском списке значатся 20 государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбрия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.
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