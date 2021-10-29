https://ria.ru/20211029/egipet-1756833311.html

Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам

Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам - РИА Новости, 29.10.2021

Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам

Чартеры на курорты Египта из России позволили уменьшить стоимость путевок, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:51

2021-10-29T13:51

2021-10-29T13:51

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Чартеры на курорты Египта из России позволили уменьшить стоимость путевок, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Снижение цен на чартерных программах в Египет в среднем составляет 20 процентов. У некоторых туроператоров даже больше. Возможно, будет и дальнейшее снижение. Это зависит от конъюнктуры спроса", — сказала Ломидзе.Глава ассоциации отметила, что недельный тур на одного человека в трехзвездочную гостиницу по программе "все включено" начинается от 30-40 тысяч рублей.Российские туроператоры ранее сообщали РИА Новости, что уже начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета. Первые такие рейсы запланированы на 9 ноября.

https://ria.ru/20211029/aviabilety-1756545652.html

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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