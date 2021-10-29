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Туризм
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Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам
Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам - РИА Новости, 29.10.2021
Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам
Чартеры на курорты Египта из России позволили уменьшить стоимость путевок, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:51
2021-10-29T13:51
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Чартеры на курорты Египта из России позволили уменьшить стоимость путевок, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Снижение цен на чартерных программах в Египет в среднем составляет 20 процентов. У некоторых туроператоров даже больше. Возможно, будет и дальнейшее снижение. Это зависит от конъюнктуры спроса", — сказала Ломидзе.Глава ассоциации отметила, что недельный тур на одного человека в трехзвездочную гостиницу по программе "все включено" начинается от 30-40 тысяч рублей.Российские туроператоры ранее сообщали РИА Новости, что уже начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета. Первые такие рейсы запланированы на 9 ноября.
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египет, новости - туризм, майя ломидзе, туристы, туризм, курорт, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
13:51 29.10.2021
 
Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам

АТОР: чартеры в Египет из России позволили снизить стоимость туров на 20 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-400 авиакомпании Almasria Universal Airlines, прилетевший первым рейсом из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Краснодара
Самолет Boeing 737-400 авиакомпании Almasria Universal Airlines, прилетевший первым рейсом из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Чартеры на курорты Египта из России позволили уменьшить стоимость путевок, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Снижение цен на чартерных программах в Египет в среднем составляет 20 процентов. У некоторых туроператоров даже больше. Возможно, будет и дальнейшее снижение. Это зависит от конъюнктуры спроса", — сказала Ломидзе.
Глава ассоциации отметила, что недельный тур на одного человека в трехзвездочную гостиницу по программе "все включено" начинается от 30-40 тысяч рублей.
Российские туроператоры ранее сообщали РИА Новости, что уже начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета. Первые такие рейсы запланированы на 9 ноября.
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