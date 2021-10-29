https://ria.ru/20211029/dublikat-1756813239.html

Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат

Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат - РИА Новости, 29.10.2021

Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат

Правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:20

2021-10-29T11:20

2021-10-29T12:20

общество

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты, сообщается на сайте кабмина."С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.В списке — военный билет; удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах; свидетельство об усыновлении; различные медсправки и судебные решения."Также в перечне — документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства загс, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык; документы об инвалидности, полученные за границей", — добавляется в сообщении.Процедура оформления не займет много времени: сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. В течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг, храниться он будет бессрочно.

https://ria.ru/20211018/pasporta-1755031878.html

https://ria.ru/20211022/trudovaya-1755876563.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия