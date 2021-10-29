Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/dublikat-1756813239.html
Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат
Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат - РИА Новости, 29.10.2021
Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат
Правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:20
2021-10-29T12:20
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732991075_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_fbf6610ba73345df5d9f0f07b7d2ed5f.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты, сообщается на сайте кабмина."С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.В списке — военный билет; удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах; свидетельство об усыновлении; различные медсправки и судебные решения."Также в перечне — документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства загс, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык; документы об инвалидности, полученные за границей", — добавляется в сообщении.Процедура оформления не займет много времени: сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. В течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг, храниться он будет бессрочно.
https://ria.ru/20211018/pasporta-1755031878.html
https://ria.ru/20211022/trudovaya-1755876563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732991075_0:0:1671:1253_1920x0_80_0_0_0431075e79fc6377ef3bc149a5351d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
11:20 29.10.2021 (обновлено: 12:20 29.10.2021)
 
Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат

Правительство утвердило 19 документов, на которые можно оформить электронный дубликат

© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 14:05
В трех российских регионах в 2022 году появятся электронные паспорта
В списке — военный билет; удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах; свидетельство об усыновлении; различные медсправки и судебные решения.
"Также в перечне — документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства загс, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык; документы об инвалидности, полученные за границей", — добавляется в сообщении.
Процедура оформления не займет много времени: сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. В течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг, храниться он будет бессрочно.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 23:21
Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на "цифру"
 
ОбществоПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
11:50В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
11:50Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце
11:48В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом
11:47Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области
11:45Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателейПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища ИсмаиловымВ России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона разУченый рассказал о магнитной буре на СолнцеВ Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусомПолиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской областиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19