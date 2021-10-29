11:20 29.10.2021 (обновлено: 12:20 29.10.2021)
Утвержден список документов, на которые можно оформить электронный дубликат
Правительство утвердило 19 документов, на которые можно оформить электронный дубликат
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список документов, по которым можно получить электронные дубликаты, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.
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В списке — военный билет; удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах; свидетельство об усыновлении; различные медсправки и судебные решения.
"Также в перечне — документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства загс, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык; документы об инвалидности, полученные за границей", — добавляется в сообщении.
Процедура оформления не займет много времени: сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. В течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг, храниться он будет бессрочно.
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