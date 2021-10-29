https://ria.ru/20211029/diplomaty-1756949300.html

Захарова заявила, что США хотят выдворить еще 55 российских дипломатов

Захарова заявила, что США хотят выдворить еще 55 российских дипломатов - РИА Новости, 29.10.2021

Захарова заявила, что США хотят выдворить еще 55 российских дипломатов

США хотят выслать еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства и консульств, сообщила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:13

2021-10-29T21:13

2021-10-29T22:34

сша

россия

в мире

вашингтон (город)

мария захарова

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США хотят выслать еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства и консульств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы — а это по сути означает высылку, — обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", — приводится ее комментарий на сайте ведомства.Захарова уточнила, что с американской стороны в России сейчас работают порядка 130 человек, тогда как в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье США, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.

https://ria.ru/20211029/mid-1756948299.html

сша

россия

вашингтон (город)

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сша, россия, в мире, вашингтон (город), мария захарова