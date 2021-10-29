https://ria.ru/20211029/chikhanchin-1756949860.html
Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга
Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга - РИА Новости, 29.10.2021
Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга
Схемы отмывания денег стали сложнее, однако Росфинмониторингу вместе с Банком России, ФСБ и МВД удается выявлять преступников, сообщил глава Росфинмониторинга... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:18
2021-10-29T21:18
2021-10-29T21:18
экономика
технологии
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий чиханчин
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Схемы отмывания денег стали сложнее, однако Росфинмониторингу вместе с Банком России, ФСБ и МВД удается выявлять преступников, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Надо сказать, что усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была - только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера - лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы", - сказал Чиханчин.Он пояснил, что преступники делают это для того, чтобы их было сложнее выявлять. "Но мы научились тоже их искать с помощью цифровой технологии, совместно с Центральным банком, ФСБ, МВД", - добавил глава Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20211029/finansirovanie-1756939681.html
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экономика, технологии, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, россия
Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга
Глава Росфинмониторинга Чиханчин на встрече с Путиным: cхемы отмывания денег усложнились