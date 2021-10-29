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Более 200 специалистов Ростеха участвуют в чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Более 200 специалистов Ростеха участвуют в чемпионате WorldSkills Hi-Tech - РИА Новости, 29.10.2021

Более 200 специалистов Ростеха участвуют в чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Более 200 специалистов - представителей около 50 предприятий вошли в сборную команду Ростеха, выступающую в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:40

2021-10-29T16:40

2021-10-29T16:40

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ростех

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Более 200 специалистов - представителей около 50 предприятий вошли в сборную команду Ростеха, выступающую в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который проходит в Екатеринбурге.WorldSkills Hi-Tech - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших предприятий. Работники Ростеха соревнуются в Екатеринбурге за звание лучших в 31 компетенции, включая аддитивное производство, инженерный дизайн CAD, изготовление прототипов, промышленную робототехнику, технологии композитов и другие. Отбор и подготовка членов сборной заняли почти год. За это время участники прошли обучение по методикам Ворлдскиллс. В сборную вошли профессионалы 13 дочерних холдингов Ростеха из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы и других городов России. Команда Ростеха представлена в основной соревновательной категории, а также в категории "юниоры" – самым юным участникам сборной 14 лет. Один из "ветеранов" чемпионатов Ворлдскиллс - сотрудник Казанского вертолетного завода Тагир Гифиятуллин. На предприятие Ростеха он пришел после окончания вуза в 2015 году на должность инженера-конструктора. В 2017 году прошел отбор в команду и впервые попал на WorldSkills Hi-Tech, где его сразу ждал успех: первое место в компетенции. Вернувшись из Екатеринбурга с медалью, Тагир начал делать карьеру и менее чем за два года стал начальником конструкторского бюро.Еще один специалист Казанского вертолетного завода Эдуард Сибгатуллин участвует в компетенции "Управление жизненным циклом" в качестве эксперта, начиная с 2018 года. За это время он успел не только сменить сферу деятельности, но и продвинуться по карьерной лестнице. Придя на предприятие на позицию специалиста по кадрам, за несколько лет "дорос" до начальника службы протокола."Обрабатывать большое количество информации за короткий срок, разбираться в тонкостях различных специальностей, уметь создавать новые проекты с нуля и делать это быстро – вот то, чему учит участие в WorldSkills Hi-Tech", – делится Сибгатуллин.Для молодой сотрудницы отдела по работе с персоналом КАМАЗа Екатерины Матвеевой участие в WorldSkills Hi-Tech также ознаменовалось продвижением по службе.В общей сложности более 50% победителей чемпионата на следующий год участвуют в нем снова, но уже в качестве экспертов. Те же, кто не получил призовых мест, зачастую пробуют свои силы снова и снова."Соревнования дают молодым специалистам возможность почувствовать свои силы, отточить профессиональные навыки и умения, а также получить объективную оценку квалификации со стороны экспертов, коллег, руководства. Для них это возможность показать себя, посмотреть на других, перенять лучшие практики и поделиться опытом. Именно поэтому участие в таких соревнованиях часто открывает перед молодыми специалистами новые перспективы. Для нас важно, чтобы опыт, приобретенный на чемпионатах, работники транслировали у себя на предприятиях при решении реальных производственных задач", – заключила директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

https://ria.ru/20210917/rostekh-1750533267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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