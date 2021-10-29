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В Natura Siberica опровергли заявления Трубниковой о продажах контрафакта
В Natura Siberica опровергли заявления Трубниковой о продажах контрафакта - РИА Новости, 29.10.2021
В Natura Siberica опровергли заявления Трубниковой о продажах контрафакта
Заявления о начале продаж российским производителем косметики Natura Siberica контрафактной продукции не соответствуют действительности, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:16
2021-10-29T20:16
экономика
технологии
россия
natura siberica
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заявления о начале продаж российским производителем косметики Natura Siberica контрафактной продукции не соответствуют действительности, говорится в сообщении компании."По решению эстонского суда от 13 октября, Ирина Трубникова не имеет права принимать единоличные решения. Таким образом, любые заявления на тему того, что Natura Siberica начала продажу контрафактного товара, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.Компания в четверг сообщила о возвращении прав на использование в России товарных знаков и возобновлении поставок продукции. Производитель отмечал, что это стало возможным после появления в эстонской компании OU Good Design (ей принадлежат права на бренды Natura Siberica) нового доверительного управляющего, Маарио Лааса, который вернул российским компаниям права на использование товарных знаков.Однако первая жена основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и совладелица компании Ирина Трубникова указывала, что остается единственным членом правления OU Good Design. В официальной позиции стороны Трубниковой говорилось, что решение о начале отгрузки продукции Natura Siberica является нарушением патентного права, и по закону любая продукция, сошедшая с конвейера под этими брендами, автоматически становится контрафактом.Natura Siberica в сообщении в пятницу указывает, что 8 октября по решению Харьюского суда в Эстонии Маарио Лаас (управляющий долями покойного Андрея Трубникова в компаниях OU Eurobio lab и OU Good Design) был внесен в реестр в качестве единоличного директора OU Good Design."Он безуспешно пытался получить необходимую для его работы информацию от Ирины Трубниковой и представителей её менеджмента в OU Good Design", - отмечает компания. Лаас "в условиях отсутствия кооперации" и с учетом ситуации с использованием товарных знаков, который существовал до 31 августа, принял решение о выдаче разрешения от имени OU Good Design, которое позволяет использовать эти знаки российскими компаниями группы.В свою очередь, продолжает производитель, Харьюский суд 13 октября временно вернул Ирину Трубникову в состав членов правления OU Good Design. "После вынесения этого судебного акта все действия от имени OU Good Design должны осуществляться совместно Ириной Трубниковой и Маарио Лаасом. В том числе, любые действия в отношении изменения этого разрешения или выдачу новых разрешений/лицензий в отношении спорных товарных знаков", - заключается в сообщении.
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экономика, технологии, россия, natura siberica
20:16 29.10.2021
 
В Natura Siberica опровергли заявления Трубниковой о продажах контрафакта

Natura Siberica: заявления о продаже контрафакта не соответствуют действительности

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска компании Natura Siberica в Москве
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заявления о начале продаж российским производителем косметики Natura Siberica контрафактной продукции не соответствуют действительности, говорится в сообщении компании.
"По решению эстонского суда от 13 октября, Ирина Трубникова не имеет права принимать единоличные решения. Таким образом, любые заявления на тему того, что Natura Siberica начала продажу контрафактного товара, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Компания в четверг сообщила о возвращении прав на использование в России товарных знаков и возобновлении поставок продукции. Производитель отмечал, что это стало возможным после появления в эстонской компании OU Good Design (ей принадлежат права на бренды Natura Siberica) нового доверительного управляющего, Маарио Лааса, который вернул российским компаниям права на использование товарных знаков.
Однако первая жена основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и совладелица компании Ирина Трубникова указывала, что остается единственным членом правления OU Good Design. В официальной позиции стороны Трубниковой говорилось, что решение о начале отгрузки продукции Natura Siberica является нарушением патентного права, и по закону любая продукция, сошедшая с конвейера под этими брендами, автоматически становится контрафактом.
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 20:14
К иску об управлении активами создателя Natura Siberica привлекли Гринберга
Natura Siberica в сообщении в пятницу указывает, что 8 октября по решению Харьюского суда в Эстонии Маарио Лаас (управляющий долями покойного Андрея Трубникова в компаниях OU Eurobio lab и OU Good Design) был внесен в реестр в качестве единоличного директора OU Good Design.
"Он безуспешно пытался получить необходимую для его работы информацию от Ирины Трубниковой и представителей её менеджмента в OU Good Design", - отмечает компания. Лаас "в условиях отсутствия кооперации" и с учетом ситуации с использованием товарных знаков, который существовал до 31 августа, принял решение о выдаче разрешения от имени OU Good Design, которое позволяет использовать эти знаки российскими компаниями группы.
В свою очередь, продолжает производитель, Харьюский суд 13 октября временно вернул Ирину Трубникову в состав членов правления OU Good Design. "После вынесения этого судебного акта все действия от имени OU Good Design должны осуществляться совместно Ириной Трубниковой и Маарио Лаасом. В том числе, любые действия в отношении изменения этого разрешения или выдачу новых разрешений/лицензий в отношении спорных товарных знаков", - заключается в сообщении.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияNatura Siberica
 
 
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