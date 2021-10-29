https://ria.ru/20211029/biznes-1756804034.html

Власти Москвы выделят еще полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса

Власти Москвы выделят еще полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 29.10.2021

Власти Москвы выделят еще полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы дополнительно выделит на поддержку малого и среднего бизнеса столицы 500 миллионов рублей,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:33

2021-10-29T10:33

2021-10-29T10:53

экономика

москва

московская городская дума

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы дополнительно выделит на поддержку малого и среднего бизнеса столицы 500 миллионов рублей, прием заявок на субсидии продлен до 15 ноября, сообщил глава департамента Алексей Фурсин в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям."Мы видим сегодняшнюю ситуацию с бизнесом, мы по поручению Сергея Семеновича увеличиваем сейчас объем поддержки) на человекоемкий бизнес, это в первую очередь сфера услуг, общепита, спорт, образование досуг, на сумму порядка 500 миллионов в рамках текущего финансирования департамента. И продлеваем субсидийную компанию для 15 ноября с учетом нерабочих дней в Москве и в целом в России ", - сказал Фурсин.Он отметил, что практически по всем мерам поддержки прием заявок был установлен до 31 октября.Как в свою очередь сообщил заместитель руководителя департамента финансов Москвы Павел Дитяев, 37% всех затрат в бюджете Москвы на 2022 год направлены как раз на финансовую поддержку бизнеса."В 2022 году 4 миллиарда 200 миллионов - это прямая финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Это субсидии и гранты на обновление основных производственных фондов, приобретение оборудования, лизинг, создание новой продукции и ее продвижение",- сказал Дитяев.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, московская городская дума, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)