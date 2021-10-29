https://ria.ru/20211029/biznes-1756804034.html
Власти Москвы выделят еще полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса
Власти Москвы выделят еще полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 29.10.2021
Власти Москвы выделят еще полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы дополнительно выделит на поддержку малого и среднего бизнеса столицы 500 миллионов рублей,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:33
2021-10-29T10:33
2021-10-29T10:53
экономика
москва
московская городская дума
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы дополнительно выделит на поддержку малого и среднего бизнеса столицы 500 миллионов рублей, прием заявок на субсидии продлен до 15 ноября, сообщил глава департамента Алексей Фурсин в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям."Мы видим сегодняшнюю ситуацию с бизнесом, мы по поручению Сергея Семеновича увеличиваем сейчас объем поддержки) на человекоемкий бизнес, это в первую очередь сфера услуг, общепита, спорт, образование досуг, на сумму порядка 500 миллионов в рамках текущего финансирования департамента. И продлеваем субсидийную компанию для 15 ноября с учетом нерабочих дней в Москве и в целом в России ", - сказал Фурсин.Он отметил, что практически по всем мерам поддержки прием заявок был установлен до 31 октября.Как в свою очередь сообщил заместитель руководителя департамента финансов Москвы Павел Дитяев, 37% всех затрат в бюджете Москвы на 2022 год направлены как раз на финансовую поддержку бизнеса."В 2022 году 4 миллиарда 200 миллионов - это прямая финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Это субсидии и гранты на обновление основных производственных фондов, приобретение оборудования, лизинг, создание новой продукции и ее продвижение",- сказал Дитяев.
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экономика, москва, московская городская дума, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
10:33 29.10.2021 (обновлено: 10:53 29.10.2021)
Власти Москвы выделят еще полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса
Власти Москвы дополнительно выделят 500 миллионов рублей на поддержку малого бизнеса