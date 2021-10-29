https://ria.ru/20211029/biooruzhie-1756953189.html

В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие

В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие - РИА Новости, 30.10.2021

В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие

​Офис директора Национальной разведки США распространил доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-29T21:51

2021-10-29T21:51

2021-10-30T00:24

распространение коронавируса

в мире

пентагон

сша

китай

коронавирус covid-19

ухань

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. ​Офис директора Национальной разведки США распространил доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.Согласно рассекреченным выводам, разведсообщество в целом полагает, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биологическое оружие."Большинство ведомств (разведки) считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генетически модифицирован", — говорится в докладе.Однако, как полагают два ведомства, недостаточно данных, чтобы принять "положительное решение в пользу одной из версий".При этом одна из спецслужб заявила, что, вероятнее всего, COVID-19 произошел из лаборатории Уханьского института вирусологии. О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, а также другие ведомства.По мнению американских разведчиков, власти Китая заранее не знали о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса."То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР. — Прим. ред.), вероятно, не знали (о нем) в первые месяцы", — говорится в докладе.Американская разведка скептически относится к данным о том, что коронавирус был обнаружен ранее ноября 2019 года за пределами Китая.Ранее разведсообщество США заявило о недостаточном количестве данных, чтобы определить происхождение коронавируса.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в КНР официально объявили, что причиной вспышки стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020-го глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.Организация в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов ВОЗ о визите в Ухань. В документе они назвали утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754771543.html

https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756892096.html

сша

китай

ухань

хубэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пентагон, сша, китай, коронавирус covid-19, ухань, воз, хубэй, тедрос адханом гебрейесус