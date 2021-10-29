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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/biooruzhie-1756953189.html
В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие
В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие - РИА Новости, 30.10.2021
В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие
​Офис директора Национальной разведки США распространил доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-29T21:51
2021-10-30T00:24
распространение коронавируса
в мире
пентагон
сша
китай
коронавирус covid-19
ухань
воз
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. ​Офис директора Национальной разведки США распространил доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.Согласно рассекреченным выводам, разведсообщество в целом полагает, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биологическое оружие."Большинство ведомств (разведки) считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генетически модифицирован", — говорится в докладе.Однако, как полагают два ведомства, недостаточно данных, чтобы принять "положительное решение в пользу одной из версий".При этом одна из спецслужб заявила, что, вероятнее всего, COVID-19 произошел из лаборатории Уханьского института вирусологии. О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, а также другие ведомства.По мнению американских разведчиков, власти Китая заранее не знали о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса."То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР. — Прим. ред.), вероятно, не знали (о нем) в первые месяцы", — говорится в докладе.Американская разведка скептически относится к данным о том, что коронавирус был обнаружен ранее ноября 2019 года за пределами Китая.Ранее разведсообщество США заявило о недостаточном количестве данных, чтобы определить происхождение коронавируса.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в КНР официально объявили, что причиной вспышки стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020-го глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.Организация в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов ВОЗ о визите в Ухань. В документе они назвали утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754771543.html
https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html
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сша
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в мире, пентагон, сша, китай, коронавирус covid-19, ухань, воз, хубэй, тедрос адханом гебрейесус
21:51 29.10.2021 (обновлено: 00:24 30.10.2021)
 
В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие

В разведке США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биологическое оружие

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. ​Офис директора Национальной разведки США распространил доклад о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.
Согласно рассекреченным выводам, разведсообщество в целом полагает, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биологическое оружие.
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"Большинство ведомств (разведки) считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генетически модифицирован", — говорится в докладе.
Однако, как полагают два ведомства, недостаточно данных, чтобы принять "положительное решение в пользу одной из версий".

"Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей", — говорится в докладе.

При этом одна из спецслужб заявила, что, вероятнее всего, COVID-19 произошел из лаборатории Уханьского института вирусологии. О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, а также другие ведомства.
По мнению американских разведчиков, власти Китая заранее не знали о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса.
"То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР. — Прим. ред.), вероятно, не знали (о нем) в первые месяцы", — говорится в докладе.
Американская разведка скептически относится к данным о том, что коронавирус был обнаружен ранее ноября 2019 года за пределами Китая.
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Организация в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов ВОЗ о визите в Ухань. В документе они назвали утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
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Распространение коронавирусаВ миреПентагонСШАКитайКоронавирус COVID-19УханьВОЗХубэйТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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