Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов
Постпред при ЕС Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
ВЕРОНА, 29 окт – РИА Новости. Нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европу продолжится, но сравнивать происходящее с миграционным кризисом 2015 года нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Такие сравнения полностью не оправданы, и дело не только в количестве. Как известно, в 2015 году (в Европу прибыли) примерно 1,5 миллиона мигрантов. В 2015 году позиция многих стран ЕС, в первую очередь германии, заключалась в принципе "Мы рады видеть всех" - Everybody`s welcome. И это послужило мощным фактором притяжения. Сейчас мы ничего подобного не видим. Все, наоборот, пытаются от мигрантов отгородиться", - заявил он, отвечая на вопрос о параллелях нынешнего притока мигрантов.
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В этой связи Чижов вспомнил слова бывшего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, который заявил, что Евросоюз не занимается строительством стен, а мостов.
"Что мы видим сейчас. Возводятся стены – на границе Литвы и Белоруссии, Хорватии и Боснии. Мигрантов останавливают всяческими способами, вплоть до откровенно нецивилизованных", - заявил агентству постпред РФ на полях Евразийского экономического форума в Вероне.
"Находятся люди, которые по своей упрощенной логике говорят, что Белоруссия – не самостоятельное государство, поэтому что все, что она делает, делает с санкции или по указанию Кремля. Эта нехитрая логическая цепочка выстраивается моментально – "все беды от России". Нагнетание против Белоруссии будет продолжаться. Для нее есть два выхода: можно все изменить, если поступиться принципами, но надеюсь, что этого не произойдет", - заключил дипломат.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.