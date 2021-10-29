https://ria.ru/20211029/belorussiya-1756853771.html

Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов

Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 29.10.2021

Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов

Нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европу продолжится, но сравнивать происходящее с миграционным кризисом 2015 года... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:49

2021-10-29T13:49

2021-10-29T13:49

в мире

белоруссия

евросоюз

владимир чижов

мигранты

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ВЕРОНА, 29 окт – РИА Новости. Нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европу продолжится, но сравнивать происходящее с миграционным кризисом 2015 года нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Такие сравнения полностью не оправданы, и дело не только в количестве. Как известно, в 2015 году (в Европу прибыли) примерно 1,5 миллиона мигрантов. В 2015 году позиция многих стран ЕС, в первую очередь германии, заключалась в принципе "Мы рады видеть всех" - Everybody`s welcome. И это послужило мощным фактором притяжения. Сейчас мы ничего подобного не видим. Все, наоборот, пытаются от мигрантов отгородиться", - заявил он, отвечая на вопрос о параллелях нынешнего притока мигрантов.В этой связи Чижов вспомнил слова бывшего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, который заявил, что Евросоюз не занимается строительством стен, а мостов."Что мы видим сейчас. Возводятся стены – на границе Литвы и Белоруссии, Хорватии и Боснии. Мигрантов останавливают всяческими способами, вплоть до откровенно нецивилизованных", - заявил агентству постпред РФ на полях Евразийского экономического форума в Вероне."Находятся люди, которые по своей упрощенной логике говорят, что Белоруссия – не самостоятельное государство, поэтому что все, что она делает, делает с санкции или по указанию Кремля. Эта нехитрая логическая цепочка выстраивается моментально – "все беды от России". Нагнетание против Белоруссии будет продолжаться. Для нее есть два выхода: можно все изменить, если поступиться принципами, но надеюсь, что этого не произойдет", - заключил дипломат.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, владимир чижов, мигранты, россия