Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/belorussiya-1756853771.html
Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов
Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 29.10.2021
Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов
Нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европу продолжится, но сравнивать происходящее с миграционным кризисом 2015 года... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:49
2021-10-29T13:49
в мире
белоруссия
евросоюз
владимир чижов
мигранты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_a8d348e976e92bb2f6bea0870b49eab7.jpg
ВЕРОНА, 29 окт – РИА Новости. Нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европу продолжится, но сравнивать происходящее с миграционным кризисом 2015 года нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Такие сравнения полностью не оправданы, и дело не только в количестве. Как известно, в 2015 году (в Европу прибыли) примерно 1,5 миллиона мигрантов. В 2015 году позиция многих стран ЕС, в первую очередь германии, заключалась в принципе "Мы рады видеть всех" - Everybody`s welcome. И это послужило мощным фактором притяжения. Сейчас мы ничего подобного не видим. Все, наоборот, пытаются от мигрантов отгородиться", - заявил он, отвечая на вопрос о параллелях нынешнего притока мигрантов.В этой связи Чижов вспомнил слова бывшего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, который заявил, что Евросоюз не занимается строительством стен, а мостов."Что мы видим сейчас. Возводятся стены – на границе Литвы и Белоруссии, Хорватии и Боснии. Мигрантов останавливают всяческими способами, вплоть до откровенно нецивилизованных", - заявил агентству постпред РФ на полях Евразийского экономического форума в Вероне."Находятся люди, которые по своей упрощенной логике говорят, что Белоруссия – не самостоятельное государство, поэтому что все, что она делает, делает с санкции или по указанию Кремля. Эта нехитрая логическая цепочка выстраивается моментально – "все беды от России". Нагнетание против Белоруссии будет продолжаться. Для нее есть два выхода: можно все изменить, если поступиться принципами, но надеюсь, что этого не произойдет", - заключил дипломат.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.
https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html
https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_7d130705a0b923178ec117d8d5d35279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, евросоюз, владимир чижов, мигранты, россия
13:49 29.10.2021
 
Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов

Постпред при ЕС Чижов предрек нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕРОНА, 29 окт – РИА Новости. Нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европу продолжится, но сравнивать происходящее с миграционным кризисом 2015 года нельзя, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Такие сравнения полностью не оправданы, и дело не только в количестве. Как известно, в 2015 году (в Европу прибыли) примерно 1,5 миллиона мигрантов. В 2015 году позиция многих стран ЕС, в первую очередь германии, заключалась в принципе "Мы рады видеть всех" - Everybody`s welcome. И это послужило мощным фактором притяжения. Сейчас мы ничего подобного не видим. Все, наоборот, пытаются от мигрантов отгородиться", - заявил он, отвечая на вопрос о параллелях нынешнего притока мигрантов.
Нелегальные мигранты штурмуют белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 12:00
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом
В этой связи Чижов вспомнил слова бывшего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, который заявил, что Евросоюз не занимается строительством стен, а мостов.
"Что мы видим сейчас. Возводятся стены – на границе Литвы и Белоруссии, Хорватии и Боснии. Мигрантов останавливают всяческими способами, вплоть до откровенно нецивилизованных", - заявил агентству постпред РФ на полях Евразийского экономического форума в Вероне.
"Находятся люди, которые по своей упрощенной логике говорят, что Белоруссия – не самостоятельное государство, поэтому что все, что она делает, делает с санкции или по указанию Кремля. Эта нехитрая логическая цепочка выстраивается моментально – "все беды от России". Нагнетание против Белоруссии будет продолжаться. Для нее есть два выхода: можно все изменить, если поступиться принципами, но надеюсь, что этого не произойдет", - заключил дипломат.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя о насильственном выдворении мигрантов этими странами на белорусскую территорию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах Москву не касается, подчеркнув, что "Россия здесь ни при чем". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинение Варшавы в адрес Москвы отмечала прямой "вклад" Польши в обострение миграционного кризиса в Европе.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 18:47
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
 
В миреБелоруссияЕвросоюзВладимир ЧижовМигрантыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
00:24Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в СуданеПремьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ