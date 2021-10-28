14:16 28.10.2021 (обновлено: 18:56 28.10.2021)
Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии
Лидер ЛДПР Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии из-за позиции по бюджету
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ, "Справедливую Россию — За правду" и "Новых людей" статуса парламентских партий и выгнать их из здания парламента за их позицию относительно бюджета страны.
КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" сразу высказали позицию о том, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете.
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"Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях сидят миллиардеры (КПРФ и СРЗП, которые выступили против бюджета). Что вы считаете чужие деньги (бюджет)? Считайте свои деньги, "Справедливая Россия", — заявил Жириновский.
После этого он вспомнил о моменте, когда была создана партия эсеров.
"Они должны голосовать как "Единая Россия", (лидер "Справедливой России" Сергей) Миронов и (представитель единороссов Борис) Грызлов — руки жали. Все! Поэтому они не должны выкручиваться. "Справедливая Россия" — младшая сестра "Единой России". Если они за (президента России Владимира) Путина, то вот он, его министр (финансов, который представлял бюджет, Антон) Силуанов, и вы обязаны голосовать за бюджет!" — продолжил лидер либерал-демократов.
После этого он обвинил представителей "Справедливой России — За правду" в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства.
"Вы (СРЗП) выступаете за бюджет или уходите из здания Госдумы. Вы получаете зарплату из бюджета, квартиры — из бюджета, дачи — из бюджета. А на содержание вашей партии (КПРФ) вы получите 1,5 миллиарда, Геннадий Андреевич. Вас бюджет не устраивает? От всех денег откажитесь. И вы тоже, "Справедливая Россия". Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь <...> отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей", — заявил Жириновский.
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