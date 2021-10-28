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Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии
Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии - РИА Новости, 28.10.2021
Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ, "Справедливую Россию — За правду" и "Новых людей" статуса... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:16
2021-10-28T18:56
политика
владимир жириновский
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ, "Справедливую Россию — За правду" и "Новых людей" статуса парламентских партий и выгнать их из здания парламента за их позицию относительно бюджета страны.КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" сразу высказали позицию о том, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете."Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях сидят миллиардеры (КПРФ и СРЗП, которые выступили против бюджета). Что вы считаете чужие деньги (бюджет)? Считайте свои деньги, "Справедливая Россия", — заявил Жириновский.После этого он вспомнил о моменте, когда была создана партия эсеров."Они должны голосовать как "Единая Россия", (лидер "Справедливой России" Сергей) Миронов и (представитель единороссов Борис) Грызлов — руки жали. Все! Поэтому они не должны выкручиваться. "Справедливая Россия" — младшая сестра "Единой России". Если они за (президента России Владимира) Путина, то вот он, его министр (финансов, который представлял бюджет, Антон) Силуанов, и вы обязаны голосовать за бюджет!" — продолжил лидер либерал-демократов.После этого он обвинил представителей "Справедливой России — За правду" в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства."Вы (СРЗП) выступаете за бюджет или уходите из здания Госдумы. Вы получаете зарплату из бюджета, квартиры — из бюджета, дачи — из бюджета. А на содержание вашей партии (КПРФ) вы получите 1,5 миллиарда, Геннадий Андреевич. Вас бюджет не устраивает? От всех денег откажитесь. И вы тоже, "Справедливая Россия". Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь &lt;...&gt; отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей", — заявил Жириновский.
https://ria.ru/20211021/voyna-1755520189.html
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политика, владимир жириновский, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, партия "справедливая россия - за правду", алексей нечаев
14:16 28.10.2021 (обновлено: 18:56 28.10.2021)
 
Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии

Лидер ЛДПР Жириновский призвал выгнать из Госдумы три партии из-за позиции по бюджету

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ, "Справедливую Россию — За правду" и "Новых людей" статуса парламентских партий и выгнать их из здания парламента за их позицию относительно бюджета страны.
КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" сразу высказали позицию о том, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Жириновский попросил не начинать третью мировую до его 80-летия
"Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях сидят миллиардеры (КПРФ и СРЗП, которые выступили против бюджета). Что вы считаете чужие деньги (бюджет)? Считайте свои деньги, "Справедливая Россия", — заявил Жириновский.
После этого он вспомнил о моменте, когда была создана партия эсеров.
"Они должны голосовать как "Единая Россия", (лидер "Справедливой России" Сергей) Миронов и (представитель единороссов Борис) Грызлов — руки жали. Все! Поэтому они не должны выкручиваться. "Справедливая Россия" — младшая сестра "Единой России". Если они за (президента России Владимира) Путина, то вот он, его министр (финансов, который представлял бюджет, Антон) Силуанов, и вы обязаны голосовать за бюджет!" — продолжил лидер либерал-демократов.
После этого он обвинил представителей "Справедливой России — За правду" в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства.
"Вы (СРЗП) выступаете за бюджет или уходите из здания Госдумы. Вы получаете зарплату из бюджета, квартиры — из бюджета, дачи — из бюджета. А на содержание вашей партии (КПРФ) вы получите 1,5 миллиарда, Геннадий Андреевич. Вас бюджет не устраивает? От всех денег откажитесь. И вы тоже, "Справедливая Россия". Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь <...> отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей", — заявил Жириновский.
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ПолитикаВладимир ЖириновскийЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Алексей Нечаев
 
 
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