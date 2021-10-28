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Бокерия прокомментировал фейковую рекламу лекарств в интернете

Бокерия прокомментировал фейковую рекламу лекарств в интернете - РИА Новости, 28.10.2021

Бокерия прокомментировал фейковую рекламу лекарств в интернете

Председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава РФ Лео... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:58

2021-10-28T15:58

2021-10-28T15:59

общество

здоровье - общество

лео бокерия

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МОСКВА. 28 окт - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава РФ Лео Бокерия обеспокоен тем, что в интернете появляется все больше фейковых материалов о лекарственных препаратах, которые он якобы рекомендует гражданам."Я не имею никакого отношения к лекарственной терапии и пропаганде каких-либо препаратов. Все, что я считаю необходимым донести до сведения людей, представлено на сайте нашего Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева либо озвучивается мною лично в публичных выступлениях", - сказал Бокерия, слова которого приводятся в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, лео бокерия