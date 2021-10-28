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Бокерия прокомментировал фейковую рекламу лекарств в интернете
Бокерия прокомментировал фейковую рекламу лекарств в интернете - РИА Новости, 28.10.2021
Бокерия прокомментировал фейковую рекламу лекарств в интернете
Председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава РФ Лео... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:58
2021-10-28T15:59
общество
здоровье - общество
лео бокерия
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МОСКВА. 28 окт - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава РФ Лео Бокерия обеспокоен тем, что в интернете появляется все больше фейковых материалов о лекарственных препаратах, которые он якобы рекомендует гражданам."Я не имею никакого отношения к лекарственной терапии и пропаганде каких-либо препаратов. Все, что я считаю необходимым донести до сведения людей, представлено на сайте нашего Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева либо озвучивается мною лично в публичных выступлениях", - сказал Бокерия, слова которого приводятся в Telegram-канале Общественной палаты РФ.
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общество, здоровье - общество, лео бокерия
15:58 28.10.2021 (обновлено: 15:59 28.10.2021)
 
Бокерия прокомментировал фейковую рекламу лекарств в интернете

Бокерия заявил, что не имеет отношения к пропаганде каких-либо лекарственных препаратов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА. 28 окт - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава РФ Лео Бокерия обеспокоен тем, что в интернете появляется все больше фейковых материалов о лекарственных препаратах, которые он якобы рекомендует гражданам.
"Я не имею никакого отношения к лекарственной терапии и пропаганде каких-либо препаратов. Все, что я считаю необходимым донести до сведения людей, представлено на сайте нашего Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева либо озвучивается мною лично в публичных выступлениях", - сказал Бокерия, слова которого приводятся в Telegram-канале Общественной палаты РФ.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЛео Бокерия
 
 
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