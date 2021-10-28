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Круглый стол о течении COVID-19 и его осложнениях у беременных

Круглый стол о течении COVID-19 и его осложнениях у беременных - РИА Новости, 28.10.2021

Круглый стол о течении COVID-19 и его осложнениях у беременных

29 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

2021-10-28T15:19

2021-10-28T15:19

2021-10-28T15:19

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Задать вопросУчастники:- директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Геннадий СУХИХ;- главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман ШМАКОВ;- главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения РФ Наталия ДОЛГУШИНА;- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.Эксперты обсудят особенности течения COVID-19 и его осложнений у беременных и рожениц, вопросы вакцинации при планировании, ожидании и кормлении ребенка, задачи защиты здоровья детей в условиях распространения коронавируса.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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