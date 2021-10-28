Круглый стол о течении COVID-19 и его осложнениях у беременных
29 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".
Задать вопрос
Участники:
- директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Геннадий СУХИХ;
- главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман ШМАКОВ;
- главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения РФ Наталия ДОЛГУШИНА;
- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.
Эксперты обсудят особенности течения COVID-19 и его осложнений у беременных и рожениц, вопросы вакцинации при планировании, ожидании и кормлении ребенка, задачи защиты здоровья детей в условиях распространения коронавируса.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Геннадий СУХИХ;
- главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман ШМАКОВ;
- главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения РФ Наталия ДОЛГУШИНА;
- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.
Эксперты обсудят особенности течения COVID-19 и его осложнений у беременных и рожениц, вопросы вакцинации при планировании, ожидании и кормлении ребенка, задачи защиты здоровья детей в условиях распространения коронавируса.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru