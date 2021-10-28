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Захарова посоветовала США в вопросах прав человека начинать с себя
Захарова посоветовала США в вопросах прав человека начинать с себя - РИА Новости, 28.10.2021
Захарова посоветовала США в вопросах прав человека начинать с себя
США в вопросах прав человека следует начать с себя, а не заниматься морализаторством других, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:09
2021-10-28T15:21
в мире
сша
белоруссия
джо байден
министерство финансов сша
энтони блинкен
фбр
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США в вопросах прав человека следует начать с себя, а не заниматься морализаторством других, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнёрам надо с себя", - написала Захарова в Telegram.Представитель МИД напомнила, что в марте этого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что "Администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили", поскольку "Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики".После этого уже Сенат утвердил санкции против Китая из-за якобы нарушений прав уйгуров, а Минфин США ввел рестрикции против Белоруссии "из-за нарушений прав человека". Также Захарова отметила, что второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: "Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека"."Этот поток возмущения несоответствием мировой ситуации "высоким американским стандартам" больше похож на новую обложку "Шарли Эбдо", особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. А они подтверждают: сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис. Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики", - отмечает представитель МИД РФ.Она добавляет, что с 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности. "Особенно впечатляют выкладки по убийствам на почве расовой ненависти. По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят ещё более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не "прийти к успеху", а "пережить год", - заключает Захарова.
https://ria.ru/20211018/perestrelki-1755123490.html
https://ria.ru/20211024/zakharova-1756016446.html
сша
белоруссия
россия
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в мире, сша, белоруссия, джо байден, министерство финансов сша, энтони блинкен, фбр, россия, камала харрис
15:09 28.10.2021 (обновлено: 15:21 28.10.2021)
 
Захарова посоветовала США в вопросах прав человека начинать с себя

Захарова: в вопросах прав человека США надо начать с себя, а не нравоучать других

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США в вопросах прав человека следует начать с себя, а не заниматься морализаторством других, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнёрам надо с себя", - написала Захарова в Telegram.
Представитель МИД напомнила, что в марте этого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что "Администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили", поскольку "Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики".
После этого уже Сенат утвердил санкции против Китая из-за якобы нарушений прав уйгуров, а Минфин США ввел рестрикции против Белоруссии "из-за нарушений прав человека". Также Захарова отметила, что второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: "Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека".
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"Этот поток возмущения несоответствием мировой ситуации "высоким американским стандартам" больше похож на новую обложку "Шарли Эбдо", особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. А они подтверждают: сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис. Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики", - отмечает представитель МИД РФ.
Она добавляет, что с 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности. "Особенно впечатляют выкладки по убийствам на почве расовой ненависти. По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят ещё более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не "прийти к успеху", а "пережить год", - заключает Захарова.
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В миреСШАБелоруссияДжо БайденМинистерство финансов СШАЭнтони БлинкенФБРРоссияКамала Харрис
 
 
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