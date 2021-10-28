https://ria.ru/20211028/xiaomi-1756698980.html
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11 Pro
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11 Pro - РИА Новости, 28.10.2021
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11 Pro
Компания Xiaomi показала новое поколение смартфонов Redmi Note 11. В семейство помимо базовой модели вошли Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:55
2021-10-28T15:55
2021-10-28T15:55
наука
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гаджеты
xiaomi inc
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi показала новое поколение смартфонов Redmi Note 11. В семейство помимо базовой модели вошли Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+.Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ совершенно идентичны кроме автономности. Первый оснащается батарейкой емкостью 5160 мАч и зарядкой на 67 Вт, а вот второй заряжает аккумулятор на 4500 мАч с мощностью 120 Вт. Сверхбыстрый блок питания Xiaomi щедро добавила в комплект поставки.Обе модели получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей (производитель Samsung) с частотой обновления картинки 120 Гц при дискретизации сенсорного слоя 360 Гц. Матрица прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 5. В корпусе нового поколения стало больше прямых линий, а камерный блок выглядит массивнее. Xiaomi заявляет, что смартфоны защищены от пыли и воды в соответствии со степенью IP53.Смартфоны работают на процессоре среднего уровня MediaTek Dimensity 920 с поддержкой 5G. Оперативной памяти в зависимости от версии может быть 6 или 8 ГБ, постоянной 128 или 256 ГБ. Обеим моделям достались стереодинамики JBL, аудиоджек, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, ИК-порт, NFC и Wi-Fi 6.Фотовозможности остались на уровне Redmi Note 10 Pro — это главный 108-мегапиксельный сенсор, "ширик" на 8 Мп и макродатчик 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп врезана в экран.Первым рынком, где в ноябре появятся Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+, станет Китай. Наиболее доступным будет первый смартфон в версии 6/128 ГБ, за который попросят 1 600 юаней (17 000 рублей по текущему курсу).
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технологии, гаджеты, xiaomi inc
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi показала новое поколение смартфонов Redmi Note 11. В семейство помимо базовой модели вошли Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+.
Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ совершенно идентичны кроме автономности. Первый оснащается батарейкой емкостью 5160 мАч и зарядкой на 67 Вт, а вот второй заряжает аккумулятор на 4500 мАч с мощностью 120 Вт. Сверхбыстрый блок питания Xiaomi щедро добавила в комплект поставки.
Обе модели получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей (производитель Samsung
) с частотой обновления картинки 120 Гц при дискретизации сенсорного слоя 360 Гц. Матрица прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 5. В корпусе нового поколения стало больше прямых линий, а камерный блок выглядит массивнее. Xiaomi заявляет, что смартфоны защищены от пыли и воды в соответствии со степенью IP53.
Смартфоны работают на процессоре среднего уровня MediaTek Dimensity 920 с поддержкой 5G. Оперативной памяти в зависимости от версии может быть 6 или 8 ГБ, постоянной 128 или 256 ГБ. Обеим моделям достались стереодинамики JBL, аудиоджек, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, ИК-порт, NFC и Wi-Fi 6.
Фотовозможности остались на уровне Redmi Note 10 Pro — это главный 108-мегапиксельный сенсор, "ширик" на 8 Мп и макродатчик 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп врезана в экран.
Первым рынком, где в ноябре появятся Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+, станет Китай
. Наиболее доступным будет первый смартфон в версии 6/128 ГБ, за который попросят 1 600 юаней (17 000 рублей по текущему курсу).