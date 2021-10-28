https://ria.ru/20211028/xiaomi-1756633071.html
Раскрыты характеристики нового недорого смартфона Xiaomi
Раскрыты характеристики нового недорого смартфона Xiaomi - РИА Новости, 28.10.2021
Раскрыты характеристики нового недорого смартфона Xiaomi
Характеристики будущего смартфон M4 Pro 5G от суббренда Xiaomi Poco попали в Сеть до официальной премьеры. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:11
2021-10-28T11:11
2021-10-28T11:11
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Характеристики будущего смартфон M4 Pro 5G от суббренда Xiaomi Poco попали в Сеть до официальной премьеры. Об этом сообщает Gizmochina.Poco M4 Pro 5G станет очередной моделью в линейке бюджетных смартфонов. Он получит процессор MediaTek Dimensity 810 с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Одна из версий будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти.Смартфон получит россыпь интерфейсов, в том числе инфракрасный порт и аудиоджек. Проводная зарядка станет мощнее, работая с 33-ваттным блоком питания.Бюджетную новинку Xiaomi покажет уже 9 ноября. Стоимость смартфона не раскрывается, актуальный Poco M3 Pro в России предлагается за 16 000 рублей.
https://ria.ru/20210129/poco-1594933287.html
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