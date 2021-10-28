Трамп вновь заявил, что выборы президента в Пенсильвании были подтасованы
Бывший президент США Трамп вновь заявил, что выборы в Пенсильвании были подтасованы
© AP Photo / Julio CortezМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания
© AP Photo / Julio Cortez
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выборы президента в Пенсильвании были подтасованы.
Трамп написал открытое письмо в газету Wall Street Journal, которая раскритиковала верховный суд штата, позволивший подсчитывать бюллетени, пришедшие по почте через три дня после выборов. Согласно газете, это не сыграло роли, поскольку Джо Байден опередил Трампа в штате на 80,5 тысячи голосов и получил таким образом всех 20 выборщиков от штата в двухступенчатой системе голосования за президента.
"Вообще-то выборы были подтасованы, чего вы, к сожалению, еще не поняли", - заявил Трамп, обращаясь к редакторам газеты.
Он вновь заявил, что почти 72 тысячи голосов поступили и были засчитаны после окончания голосования 3 ноября 2020 года. Он также утверждал, что больше 10,5 тысячи голосов поступили от несуществующих избирателей, сотни тысяч голосов были "незаконно подсчитаны в обстановке секретности", десятки тысяч человек зарегистрировались дважды, сотни тысяч избирателей исчезли из избирательных списков сразу после выборов, и т.п.
15 сентября, 01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
"В реальности 80555 голосов - это ничто по сравнению с таким количеством коррупции и нарушений с голосованием", - заявил Трамп.
Трамп и его сторонники ранее подали около 50 исков против результатов выборов в ряде штатов и почти все их проиграли. Верховный суд США также отказался рассматривать заявления Трампа о нарушениях на выборах. Почти все демократы и некоторые республиканцы, а также СМИ заявляют, что серьезных нарушений на выборах не было.
Вчера, 04:28Байден обрушился с критикой на Трампа