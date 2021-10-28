https://ria.ru/20211028/vybory-1756602429.html

Трамп вновь заявил, что выборы президента в Пенсильвании были подтасованы

Трамп вновь заявил, что выборы президента в Пенсильвании были подтасованы - РИА Новости, 28.10.2021

Трамп вновь заявил, что выборы президента в Пенсильвании были подтасованы

Бывший президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выборы президента в Пенсильвании были подтасованы. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T01:30

2021-10-28T01:30

2021-10-28T01:30

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выборы президента в Пенсильвании были подтасованы.Трамп написал открытое письмо в газету Wall Street Journal, которая раскритиковала верховный суд штата, позволивший подсчитывать бюллетени, пришедшие по почте через три дня после выборов. Согласно газете, это не сыграло роли, поскольку Джо Байден опередил Трампа в штате на 80,5 тысячи голосов и получил таким образом всех 20 выборщиков от штата в двухступенчатой системе голосования за президента.Он вновь заявил, что почти 72 тысячи голосов поступили и были засчитаны после окончания голосования 3 ноября 2020 года. Он также утверждал, что больше 10,5 тысячи голосов поступили от несуществующих избирателей, сотни тысяч голосов были "незаконно подсчитаны в обстановке секретности", десятки тысяч человек зарегистрировались дважды, сотни тысяч избирателей исчезли из избирательных списков сразу после выборов, и т.п."В реальности 80555 голосов - это ничто по сравнению с таким количеством коррупции и нарушений с голосованием", - заявил Трамп.Трамп и его сторонники ранее подали около 50 исков против результатов выборов в ряде штатов и почти все их проиграли. Верховный суд США также отказался рассматривать заявления Трампа о нарушениях на выборах. Почти все демократы и некоторые республиканцы, а также СМИ заявляют, что серьезных нарушений на выборах не было.

https://ria.ru/20210915/trump-1750095314.html

https://ria.ru/20211027/kritika-1756412601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп