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На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

На Солнце произошла мощная вспышка класса Х - РИА Новости, 28.10.2021

На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

Сильная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:50

2021-10-28T23:50

2021-10-28T23:53

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сильная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.Вспышка началась в 18.17 мск и продолжалась 31 минуту.Всего же за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, отмечается на сайте.Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до "оранжевого" и лишь немного не дотягивает до "красного" уровня.Вспышки - это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.РИА Новости пока не удалось получить комментарий от сотрудников лаборатории относительно последствий вспышки на Солнце для Земли.

земля

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2021

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в мире, солнце, земля