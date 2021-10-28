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На Солнце произошла мощная вспышка класса Х
На Солнце произошла мощная вспышка класса Х - РИА Новости, 28.10.2021
На Солнце произошла мощная вспышка класса Х
Сильная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T23:50
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в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сильная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.Вспышка началась в 18.17 мск и продолжалась 31 минуту.Всего же за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, отмечается на сайте.Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до "оранжевого" и лишь немного не дотягивает до "красного" уровня.Вспышки - это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.РИА Новости пока не удалось получить комментарий от сотрудников лаборатории относительно последствий вспышки на Солнце для Земли.
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в мире, солнце, земля
23:50 28.10.2021 (обновлено: 23:53 28.10.2021)
 
На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

РАН зафиксировала сильнейшую вспышку класса X на Солнце

© Фото : NSMCИзображение солнца, сделанное спутником Fengyun-3E
Изображение солнца, сделанное спутником Fengyun-3E - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : NSMC
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сильная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Вспышка началась в 18.17 мск и продолжалась 31 минуту.
Всего же за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, отмечается на сайте.
Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до "оранжевого" и лишь немного не дотягивает до "красного" уровня.
Вспышки - это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий от сотрудников лаборатории относительно последствий вспышки на Солнце для Земли.
 
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