https://ria.ru/20211028/volontery-1756625304.html

Волонтеры помогут на пунктах вакцинации в Липецкой области

Волонтеры помогут на пунктах вакцинации в Липецкой области - РИА Новости, 28.10.2021

Волонтеры помогут на пунктах вакцинации в Липецкой области

Студенты - волонтеры помогут медикам в пунктах вакцинации, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:38

2021-10-28T10:38

2021-10-28T10:39

липецкая область

волонтеры

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Студенты - волонтеры помогут медикам в пунктах вакцинации, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов.По его словам, на сегодняшний день сто юношей и девушек помогают врачам в десяти медицинских учреждениях. Работа ведется в две смены по два человека. В ближайшее время ожидается привлечение еще около двухсот волонтеров.Артамонов отметил, что попросил ректоров вузов, а также руководителей колледжей и техникумов обратиться к учащимся и решить вопрос с привлечением студентов - волонтеров как можно быстрее. Записаться в волонтеры можно в управлении молодежной политики."Много сложностей у жителей вызывают способы получения QR-кодов. У всех разный уровень технической подготовленности, не все знают, как пользоваться сервисом госуслуги, как восстановить и где распечатать сертификат. Нам нужны люди, которые будут помогать жителям. Ждём отряды студентов для ежедневной работы в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756578180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры, игорь артамонов, коронавирус в россии