https://ria.ru/20211028/volontery-1756625304.html
Волонтеры помогут на пунктах вакцинации в Липецкой области
Волонтеры помогут на пунктах вакцинации в Липецкой области - РИА Новости, 28.10.2021
Волонтеры помогут на пунктах вакцинации в Липецкой области
Студенты - волонтеры помогут медикам в пунктах вакцинации, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:38
2021-10-28T10:38
2021-10-28T10:39
липецкая область
волонтеры
игорь артамонов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625636_0:60:1000:624_1920x0_80_0_0_fa55e29fd6476066537f3395c0630a2c.jpg
ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Студенты - волонтеры помогут медикам в пунктах вакцинации, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов.По его словам, на сегодняшний день сто юношей и девушек помогают врачам в десяти медицинских учреждениях. Работа ведется в две смены по два человека. В ближайшее время ожидается привлечение еще около двухсот волонтеров.Артамонов отметил, что попросил ректоров вузов, а также руководителей колледжей и техникумов обратиться к учащимся и решить вопрос с привлечением студентов - волонтеров как можно быстрее. Записаться в волонтеры можно в управлении молодежной политики."Много сложностей у жителей вызывают способы получения QR-кодов. У всех разный уровень технической подготовленности, не все знают, как пользоваться сервисом госуслуги, как восстановить и где распечатать сертификат. Нам нужны люди, которые будут помогать жителям. Ждём отряды студентов для ежедневной работы в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756578180.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625636_59:0:948:667_1920x0_80_0_0_ad39f19a6ca4dc19c96a4295c08d49ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волонтеры, игорь артамонов, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости
. Студенты - волонтеры помогут медикам в пунктах вакцинации, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов
на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов.
По его словам, на сегодняшний день сто юношей и девушек помогают врачам в десяти медицинских учреждениях. Работа ведется в две смены по два человека. В ближайшее время ожидается привлечение еще около двухсот волонтеров.
Артамонов отметил, что попросил ректоров вузов, а также руководителей колледжей и техникумов обратиться к учащимся и решить вопрос с привлечением студентов - волонтеров как можно быстрее. Записаться в волонтеры можно в управлении молодежной политики.
"Много сложностей у жителей вызывают способы получения QR-кодов. У всех разный уровень технической подготовленности, не все знают, как пользоваться сервисом госуслуги, как восстановить и где распечатать сертификат. Нам нужны люди, которые будут помогать жителям. Ждём отряды студентов для ежедневной работы в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ", - сказал Артамонов.