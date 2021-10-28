https://ria.ru/20211028/voenno-memorialnyy-proekt-1756673061.html

Онлайн-конференция о новом международном военно-мемориальном проекте

Онлайн-конференция о новом международном военно-мемориальном проекте - РИА Новости, 28.10.2021

Онлайн-конференция о новом международном военно-мемориальном проекте

11 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен международный проект "Бессмертная память: памятники и мемориалы".

2021-10-28T13:56

2021-10-28T13:56

2021-10-28T13:56

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Задать вопросУчастники:- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, директор общественной организации "Институт военного наследия" Юриюс ТРАКШЯЛИС (Вильнюс, Литва);- руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по сохранению исторической памяти Иван АГАТИЙ;- руководитель Культурно-мемориального общества "Время" Максим КОМИССАРОВ (Вена, Австрия);- руководитель Исследовательского центра "Память" Юлия ЭГГЕР (Вена, Австрия);- профессор исторического факультета Софийского университета им. Св. Климента Охридского Искра БАЕВА (София, Болгария);- контр-адмирал запаса, председатель Клуба военных моряков Союза офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии Петер СТРАНЧЕВСКИ (София, Болгария);- научный сотрудник секции "История Болгарии после Второй мировой войны" Института исторических исследований при Болгарской академии наук Ирина ЯКИМОВА (София, Болгария);- президент Ассоциации румынско-российской дружбы Петре ИГНАТЕНКУ (Бухарест, Румыния);- исполнительный секретарь Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам ЛОНГАУЭР (Братислава, Словакия);- директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, директор Музея нацистского лагеря советских военнопленных "Stalag XVIII D" в Мариборе Янез УЙЧИЧ (Марибор, Словения).Модератор:- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН.В рамках проекта впервые будут созданы сайт и реестр военно-мемориальных объектов стран антигитлеровской коалиции, что послужит базой формирования единого реестра мемориальных объектов на территории Европы.Что еще будет сделано в рамках осуществления проекта? Какие новые подходы использованы? В чем его уникальность?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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