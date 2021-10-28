Онлайн-конференция о новом международном военно-мемориальном проекте
11 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен международный проект "Бессмертная память: памятники и мемориалы".
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Участники:
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, директор общественной организации "Институт военного наследия" Юриюс ТРАКШЯЛИС (Вильнюс, Литва);
- руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по сохранению исторической памяти Иван АГАТИЙ;
- руководитель Культурно-мемориального общества "Время" Максим КОМИССАРОВ (Вена, Австрия);
- руководитель Исследовательского центра "Память" Юлия ЭГГЕР (Вена, Австрия);
- профессор исторического факультета Софийского университета им. Св. Климента Охридского Искра БАЕВА (София, Болгария);
- контр-адмирал запаса, председатель Клуба военных моряков Союза офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии Петер СТРАНЧЕВСКИ (София, Болгария);
- научный сотрудник секции "История Болгарии после Второй мировой войны" Института исторических исследований при Болгарской академии наук Ирина ЯКИМОВА (София, Болгария);
- президент Ассоциации румынско-российской дружбы Петре ИГНАТЕНКУ (Бухарест, Румыния);
- исполнительный секретарь Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам ЛОНГАУЭР (Братислава, Словакия);
- директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, директор Музея нацистского лагеря советских военнопленных "Stalag XVIII D" в Мариборе Янез УЙЧИЧ (Марибор, Словения).
Модератор:
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН.
В рамках проекта впервые будут созданы сайт и реестр военно-мемориальных объектов стран антигитлеровской коалиции, что послужит базой формирования единого реестра мемориальных объектов на территории Европы.
Что еще будет сделано в рамках осуществления проекта? Какие новые подходы использованы? В чем его уникальность?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, директор общественной организации "Институт военного наследия" Юриюс ТРАКШЯЛИС (Вильнюс, Литва);
- руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по сохранению исторической памяти Иван АГАТИЙ;
- руководитель Культурно-мемориального общества "Время" Максим КОМИССАРОВ (Вена, Австрия);
- руководитель Исследовательского центра "Память" Юлия ЭГГЕР (Вена, Австрия);
- профессор исторического факультета Софийского университета им. Св. Климента Охридского Искра БАЕВА (София, Болгария);
- контр-адмирал запаса, председатель Клуба военных моряков Союза офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии Петер СТРАНЧЕВСКИ (София, Болгария);
- научный сотрудник секции "История Болгарии после Второй мировой войны" Института исторических исследований при Болгарской академии наук Ирина ЯКИМОВА (София, Болгария);
- президент Ассоциации румынско-российской дружбы Петре ИГНАТЕНКУ (Бухарест, Румыния);
- исполнительный секретарь Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам ЛОНГАУЭР (Братислава, Словакия);
- директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, директор Музея нацистского лагеря советских военнопленных "Stalag XVIII D" в Мариборе Янез УЙЧИЧ (Марибор, Словения).
Модератор:
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН.
В рамках проекта впервые будут созданы сайт и реестр военно-мемориальных объектов стран антигитлеровской коалиции, что послужит базой формирования единого реестра мемориальных объектов на территории Европы.
Что еще будет сделано в рамках осуществления проекта? Какие новые подходы использованы? В чем его уникальность?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru