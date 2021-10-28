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Краснодарский край
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На Кубани расширят меры господдержки для виноградарей и виноделов
На Кубани расширят меры господдержки для виноградарей и виноделов - РИА Новости, 28.10.2021
На Кубани расширят меры господдержки для виноградарей и виноделов
В Краснодарском крае расширят перечень мер господдержки для виноградарей и виноделов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:17
2021-10-28T19:17
краснодарский край
экономика
бизнес
вино
краснодарский край
виноделие
россия
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае расширят перечень мер господдержки для виноградарей и виноделов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).Изменения в закон о развитии на территории края виноградарства и виноделия Депутаты Кубани обсудили на очередной сессии в четверг."Нынешние изменения в краевой закон вносятся в связи с совершенствованием федерального законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной продукции. Поменялся, в частности, порядок создания и деятельности дегустационных комиссий по органолептической оценке винодельческой продукции, конкретизированы цели финподдержки отрасли. Корректировки в краевой закон предусматривают исключение из него ряда положений и расширение мер государственной финансовой поддержки кубанским виноградарям и виноделам", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам рассмотрения законопроекта парламентарии приняли его в первом чтении."Сегодняшние изменения в законодательстве не могут не радовать. Серьезные намерения по поддержке отрасли демонстрируют сейчас власти всех уровней. Что касается Кубани, то у нее уже есть наработанный опыт по развитию виноградарства и виноделия. Регион обладает и большим количеством пригодных для закладки плантаций сельскохозяйственных земель", - прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.Он указал на устойчивый спрос на региональные вина. "Причем не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Мы видим, как благодаря оказываемым мерам господдержки увеличивается производство, закладываются новые виноградники, растет количество ягоды на прилавках, объем выпускаемой винодельческой продукции. Уверен, нам нужно и далее совершенствовать меры господдержки, создавать благоприятные условия для наших отраслевиков", - заключил председатель парламента.
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экономика, бизнес, вино, краснодарский край, виноделие, россия
19:17 28.10.2021
 
На Кубани расширят меры господдержки для виноградарей и виноделов

В Краснодарском крае расширят перечень мер господдержки для виноградарей и виноделов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВиноград, выращенный в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино"
Виноград, выращенный в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае расширят перечень мер господдержки для виноградарей и виноделов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
Изменения в закон о развитии на территории края виноградарства и виноделия Депутаты Кубани обсудили на очередной сессии в четверг.
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"Нынешние изменения в краевой закон вносятся в связи с совершенствованием федерального законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной продукции. Поменялся, в частности, порядок создания и деятельности дегустационных комиссий по органолептической оценке винодельческой продукции, конкретизированы цели финподдержки отрасли. Корректировки в краевой закон предусматривают исключение из него ряда положений и расширение мер государственной финансовой поддержки кубанским виноградарям и виноделам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам рассмотрения законопроекта парламентарии приняли его в первом чтении.
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"Сегодняшние изменения в законодательстве не могут не радовать. Серьезные намерения по поддержке отрасли демонстрируют сейчас власти всех уровней. Что касается Кубани, то у нее уже есть наработанный опыт по развитию виноградарства и виноделия. Регион обладает и большим количеством пригодных для закладки плантаций сельскохозяйственных земель", - прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Он указал на устойчивый спрос на региональные вина. "Причем не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Мы видим, как благодаря оказываемым мерам господдержки увеличивается производство, закладываются новые виноградники, растет количество ягоды на прилавках, объем выпускаемой винодельческой продукции. Уверен, нам нужно и далее совершенствовать меры господдержки, создавать благоприятные условия для наших отраслевиков", - заключил председатель парламента.
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