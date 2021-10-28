https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756753446.html

Интерактивная карта с пунктами вакцинации от гриппа заработала в МО

Интерактивная карта с пунктами вакцинации от гриппа заработала в МО - РИА Новости, 28.10.2021

Интерактивная карта с пунктами вакцинации от гриппа заработала в МО

Жители Московской области могут выбрать удобный пункт вакцинации от гриппа на интерактивной карте. Она показывает адреса всех пунктов, а также часы их работы... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:44

2021-10-28T19:44

2021-10-28T19:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Жители Московской области могут выбрать удобный пункт вакцинации от гриппа на интерактивной карте. Она показывает адреса всех пунктов, а также часы их работы. Об этом сообщил телеканал "360".Всего в МО действует более 100 пунктов вакцинации от гриппа. Они расположены в торговых центрах, МФЦ и специальных мобильных комплексах. В пунктах прививают современными российскими вакцинами, процедура занимает не более 15 минут.Привиться в пунктах вакцинации можно без записи, с собой необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Чтобы привиться в поликлинике, нужно записаться через сайт "Госуслуги" или по телефону 122.Прививку от гриппа можно сделать через месяц после вакцинации от коронавируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)