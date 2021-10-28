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Интерактивная карта с пунктами вакцинации от гриппа заработала в МО
Интерактивная карта с пунктами вакцинации от гриппа заработала в МО - РИА Новости, 28.10.2021
Интерактивная карта с пунктами вакцинации от гриппа заработала в МО
Жители Московской области могут выбрать удобный пункт вакцинации от гриппа на интерактивной карте. Она показывает адреса всех пунктов, а также часы их работы... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:44
2021-10-28T19:44
2021-10-28T19:45
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Жители Московской области могут выбрать удобный пункт вакцинации от гриппа на интерактивной карте. Она показывает адреса всех пунктов, а также часы их работы. Об этом сообщил телеканал "360".Всего в МО действует более 100 пунктов вакцинации от гриппа. Они расположены в торговых центрах, МФЦ и специальных мобильных комплексах. В пунктах прививают современными российскими вакцинами, процедура занимает не более 15 минут.Привиться в пунктах вакцинации можно без записи, с собой необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Чтобы привиться в поликлинике, нужно записаться через сайт "Госуслуги" или по телефону 122.Прививку от гриппа можно сделать через месяц после вакцинации от коронавируса.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Жители Московской области могут выбрать удобный пункт вакцинации от гриппа на интерактивной карте
. Она показывает адреса всех пунктов, а также часы их работы. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Всего в МО действует более 100 пунктов вакцинации от гриппа. Они расположены в торговых центрах, МФЦ и специальных мобильных комплексах. В пунктах прививают современными российскими вакцинами, процедура занимает не более 15 минут.
Привиться в пунктах вакцинации можно без записи, с собой необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Чтобы привиться в поликлинике, нужно записаться через сайт "Госуслуги" или по телефону 122.
Прививку от гриппа можно сделать через месяц после вакцинации от коронавируса.