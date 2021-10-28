https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756729433.html

Власти Москвы рассказали о результатах вакцинации в домах престарелых

Власти Москвы рассказали о результатах вакцинации в домах престарелых - РИА Новости, 28.10.2021

Власти Москвы рассказали о результатах вакцинации в домах престарелых

В домах престарелых в Москве вакцинированы первично и повторно 98% проживающих, у большинства выработались антитела уже после первой вакцинации, ни один из... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:54

2021-10-28T17:54

2021-10-28T17:54

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В домах престарелых в Москве вакцинированы первично и повторно 98% проживающих, у большинства выработались антитела уже после первой вакцинации, ни один из привитых не заболел, сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, на сегодняшний день в Москве вакцинировано 1,2 миллиона людей старшего возраста, в домах престарелых вакцинированы 98% проживающих, столько же уже повторно вакцинировались. Незначительные явления, такие как субфебрильная температура 37-37,2, у пожилых людей наблюдаются гораздо реже, чем у молодых людей, отметила заммэра."Более того, мы тотально провели скрининг у проживающих в домах престарелых на наличие антител и увидели, что у подавляющего большинства выработались антитела уже после первой вакцинации, которую мы проводили зимой прошлого года, а в случае повторной вакцинации летом этого года практически у всех выработались антитела, достаточные для защиты от коронавирусной инфекции. И, несмотря на пик эпидемии сейчас, у нас ни один из повторно привитых в домах престарелых не заболел", - сказала Ракова.

https://ria.ru/20211022/zabolevaemost-1755721889.html

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