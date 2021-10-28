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Каждый четвертый работник США сообщил о требовании привиться от COVID-19
Каждый четвертый работник США сообщил о требовании привиться от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Каждый четвертый работник США сообщил о требовании привиться от COVID-19
Лишь один процент всего взрослого населения США уволились с работы в октябре из-за требований работодателей об обязательной вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:12
2021-10-28T14:12
в мире
вакцинация
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Лишь один процент всего взрослого населения США уволились с работы в октябре из-за требований работодателей об обязательной вакцинации от коронавируса, говорится в исследовании благотворительной некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF).Организация в четверг опубликовала результаты ежемесячного исследования, в котором изучила развитие общественного мнения относительно вакцины от COVID-19, в частности, внимание уделялось тому, как сказался на работниках указ президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации. Исследование проводилось путем опросов и анализа статистических данных."Несмотря на многочисленные сообщения о сотрудниках, увольняющихся с работы из-за требований о вакцинации, только пять процентов непривитых работников говорят о том, что потеряли работу из-за того, что работодатель потребовал от них сделать прививку, что составляет один процент взрослого населения всей страны", - говорится в отчете, опубликованном на сайте KFF.Согласно исследованию, каждый четвертый работник (25%) сообщает о том, что его работодатель потребовал сделать прививку от COVID-19, что на 16 процентных пунктов больше, чем в июне. Половина рабочих по-прежнему заявляют, что не хотят, чтобы их работодатель вводил требование о вакцинации. Более трети (37%) невакцинированных работников (5% взрослого населения страны) заявили, что бросили бы свою работу в таком случае.В сентябре президент США Джо Байден подписал указ об обязательной вакцинации всех федеральных служащих, персонала компаний, работающих на правительство, и сотрудников частных фирм, где трудоустроены не менее 100 человек.США остаются на первом месте в мире по числу заражений и смертей от COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране зафиксировано уже более 45 миллионов случаев заражения, скончались из-за коронавируса свыше 740 тысяч человек. Не менее 67% населения прошли полную вакцинацию.
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в мире, вакцинация, сша, джо байден, коронавирус covid-19
14:12 28.10.2021
 
Каждый четвертый работник США сообщил о требовании привиться от COVID-19

В США из-за требований об обязательной вакцинации уволились один процент работников

© AP Photo / Rick BowmerВакцинация от COVID-19 в городе Сэнди, штат Юта
Вакцинация от COVID-19 в городе Сэнди, штат Юта - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Лишь один процент всего взрослого населения США уволились с работы в октябре из-за требований работодателей об обязательной вакцинации от коронавируса, говорится в исследовании благотворительной некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF).
Организация в четверг опубликовала результаты ежемесячного исследования, в котором изучила развитие общественного мнения относительно вакцины от COVID-19, в частности, внимание уделялось тому, как сказался на работниках указ президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации. Исследование проводилось путем опросов и анализа статистических данных.
"Несмотря на многочисленные сообщения о сотрудниках, увольняющихся с работы из-за требований о вакцинации, только пять процентов непривитых работников говорят о том, что потеряли работу из-за того, что работодатель потребовал от них сделать прививку, что составляет один процент взрослого населения всей страны", - говорится в отчете, опубликованном на сайте KFF.
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Согласно исследованию, каждый четвертый работник (25%) сообщает о том, что его работодатель потребовал сделать прививку от COVID-19, что на 16 процентных пунктов больше, чем в июне. Половина рабочих по-прежнему заявляют, что не хотят, чтобы их работодатель вводил требование о вакцинации. Более трети (37%) невакцинированных работников (5% взрослого населения страны) заявили, что бросили бы свою работу в таком случае.
В сентябре президент США Джо Байден подписал указ об обязательной вакцинации всех федеральных служащих, персонала компаний, работающих на правительство, и сотрудников частных фирм, где трудоустроены не менее 100 человек.
США остаются на первом месте в мире по числу заражений и смертей от COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране зафиксировано уже более 45 миллионов случаев заражения, скончались из-за коронавируса свыше 740 тысяч человек. Не менее 67% населения прошли полную вакцинацию.
 
В миреВакцинацияСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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