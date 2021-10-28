https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756643845.html

Свердловские власти расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией

Свердловские власти расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией - РИА Новости, 28.10.2021

Свердловские власти расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией

Свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, среди них работники сферы ЖХ и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:59

2021-10-28T11:59

2021-10-28T12:17

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, среди них работники сферы ЖХ и культуры, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее свердловский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников сферы образования и обслуживания, здравоохранения и транспорта, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Также с 30 октября в регионе заработают QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты и санаториев."Согласно постановлению врио главного госсанврача Свердловской области… к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники сферы энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха", - говорится в сообщении.Отмечается, что все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки до 1 декабря, второй компонент – до 1 января 2022 года. Работодатели указанных сфер деятельности с 15 декабря должны решить вопрос об отстранении от работы или переводе на дистант сотрудников, не имеющих ни одной прививки.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756633390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19