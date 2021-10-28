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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756643845.html
Свердловские власти расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией
Свердловские власти расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией - РИА Новости, 28.10.2021
Свердловские власти расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией
Свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, среди них работники сферы ЖХ и... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:59
2021-10-28T12:17
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, среди них работники сферы ЖХ и культуры, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее свердловский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников сферы образования и обслуживания, здравоохранения и транспорта, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Также с 30 октября в регионе заработают QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты и санаториев."Согласно постановлению врио главного госсанврача Свердловской области… к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники сферы энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха", - говорится в сообщении.Отмечается, что все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки до 1 декабря, второй компонент – до 1 января 2022 года. Работодатели указанных сфер деятельности с 15 декабря должны решить вопрос об отстранении от работы или переводе на дистант сотрудников, не имеющих ни одной прививки.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:59 28.10.2021 (обновлено: 12:17 28.10.2021)
 
Свердловские власти расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией

Свердловский Роспотребнадзор расширил перечень профессий для обязательной вакцинации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМужчина делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
Мужчина делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, среди них работники сферы ЖХ и культуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее свердловский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников сферы образования и обслуживания, здравоохранения и транспорта, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Также с 30 октября в регионе заработают QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты и санаториев.
"Согласно постановлению врио главного госсанврача Свердловской области… к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники сферы энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки до 1 декабря, второй компонент – до 1 января 2022 года. Работодатели указанных сфер деятельности с 15 декабря должны решить вопрос об отстранении от работы или переводе на дистант сотрудников, не имеющих ни одной прививки.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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