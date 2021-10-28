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Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против COVID-19
Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сталкивается с ситуациями, когда врачи дают "абсурдные рекомендации" и необоснованные медотводы от... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:10
2021-10-28T11:10
2021-10-28T11:26
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михаил мурашко
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сталкивается с ситуациями, когда врачи дают "абсурдные рекомендации" и необоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19, чего быть не должно."Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое", - сказал Мурашко на съезде Нацмедпалаты.Он отметил, что темпы вакцинации зависят от каждого врача. "Профессионализм и подходы к обеспечению здоровья населения для нас являются принципиально важными", - подчеркнул министр.
РИА Новости
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общество, вакцинация, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19
11:10 28.10.2021 (обновлено: 11:26 28.10.2021)
Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против COVID-19
Мурашко предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов от прививки против COVID-19