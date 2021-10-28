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Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против COVID-19

Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Мурашко рассказал о необоснованных медотводах от прививки против COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сталкивается с ситуациями, когда врачи дают "абсурдные рекомендации" и необоснованные медотводы от... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:10

2021-10-28T11:10

2021-10-28T11:26

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сталкивается с ситуациями, когда врачи дают "абсурдные рекомендации" и необоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19, чего быть не должно."Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое", - сказал Мурашко на съезде Нацмедпалаты.Он отметил, что темпы вакцинации зависят от каждого врача. "Профессионализм и подходы к обеспечению здоровья населения для нас являются принципиально важными", - подчеркнул министр.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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