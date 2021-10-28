https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756629289.html

Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться

Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться - РИА Новости, 28.10.2021

Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться

Возможность сделать прививку от коронавируса обеспечена по всей стране, граждане должны ответственно подходить к своему здоровью и вакцинироваться, выбирая... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:52

2021-10-28T10:52

2021-10-28T10:52

распространение коронавируса

общество

национальная медицинская палата

михаил мишустин

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Возможность сделать прививку от коронавируса обеспечена по всей стране, граждане должны ответственно подходить к своему здоровью и вакцинироваться, выбирая жизнь и здоровье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным ученым и исследователям, у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты. Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались", - заявил Мишустин в своём видеообращении к участникам VIII Съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".По его словам, необходимо рассказывать гражданам, что вакцинация – это самое надежное оружие против инфекции, способное остановить рост заболеваемости."И в этом рассчитываю на вас. Уверен, вы поможете своим пациентам сделать выбор в пользу вакцинации. Выбор – в пользу жизни и здоровья", - добавил Мишустин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, национальная медицинская палата, михаил мишустин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии