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Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться
Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться - РИА Новости, 28.10.2021
Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться
Возможность сделать прививку от коронавируса обеспечена по всей стране, граждане должны ответственно подходить к своему здоровью и вакцинироваться, выбирая... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:52
2021-10-28T10:52
2021-10-28T10:52
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национальная медицинская палата
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Возможность сделать прививку от коронавируса обеспечена по всей стране, граждане должны ответственно подходить к своему здоровью и вакцинироваться, выбирая жизнь и здоровье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным ученым и исследователям, у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты. Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались", - заявил Мишустин в своём видеообращении к участникам VIII Съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".По его словам, необходимо рассказывать гражданам, что вакцинация – это самое надежное оружие против инфекции, способное остановить рост заболеваемости."И в этом рассчитываю на вас. Уверен, вы поможете своим пациентам сделать выбор в пользу вакцинации. Выбор – в пользу жизни и здоровья", - добавил Мишустин.
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Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться
Мишустин призвал сделать выбор в пользу здоровья и вакцинироваться от коронавируса