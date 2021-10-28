https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756621790.html

Володин обязал аппарат Госдумы вакцинироваться от COVID-19

Володин обязал аппарат Госдумы вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Володин обязал аппарат Госдумы вакцинироваться от COVID-19

Сотрудники аппарата Госдумы и помощники депутатов должны будут вакцинироваться от коронавируса, сообщил в четверг на пленарном заседании спикер нижней палаты... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:15

2021-10-28T10:15

2021-10-28T11:38

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сотрудники аппарата Госдумы и помощники депутатов должны будут вакцинироваться от коронавируса, сообщил в четверг на пленарном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Мы вчера обсуждали этот вопрос (вакцинации - ред.) достаточно подробно на Совете Государственной думы, приняли решение по аппарату Государственной думы, помощникам депутатов: сегодня его реализует руководитель аппарата - государственные служащие должны сделать прививки, по-другому не получится", - сказал Володин, отвечая на реплику лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призывавшего депутатов к активной вакцинации. "Нам также надо выработать решение и по депутатам", - добавил спикер Госдумы.Госслужащие, продолжил спикер Госдумы, взяли на себя обязательства - "это служба", у них специальная пенсия, обеспечение здоровья в специальной поликлинике, больнице, "и надо понимать ответственность"."Без прививки, без антител не могут эффективно исполнять свои обязанности. Помощники не могут вести прием граждан от нашего имени, постоянно обеспечивая коммуникации. Аппарат не может организовывать мероприятия, обеспечивая деятельность депутатов Государственной думы, парламента", - сказал Володин.По его словам, в этой связи основная нагрузка ложится на комитет по бюджету и налогам, который в эти дни работает практически в круглосуточном режиме из-за вопросов, связанных с принятием федерального бюджета, и "огромное количество людей приходит".Также Володин поручил проработать вопрос перевода на удаленный режим работы депутатов, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса."Есть предложение поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы на ближайший Совет, который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, вынести этот вопрос и на пленарное заседание Госдумы, выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делать прививку, работать на удаленке", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг.Парламентарий добавил, у Госдумы сейчас есть возможность предоставить депутатам возможность ознакомиться с работой парламента в реальном режиме времени. "Мы проработаем возможность озвучивания его (депутата) позиции либо через фракцию, либо через комиссию по регламенту", - уточнил он."Мы должны быть ответственны перед нашими гражданами, перед страной и сделать все, чтобы парламент был работоспособным… Мы должны понимать, что решение надо вырабатывать, нельзя закрывать глаза, голову в песок – авось пронесет. Не пронесет. Мы каждый день видим, что наши коллеги депутаты оказываются на больничной койке. Многое зависит от нас. Давайте примем это решение, обсудив его, но принимать придется. Каким оно будет – решать вам", - отметил он.Также на пленарном заседании с идеей ужесточения условий работы в Госдуме выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в частности - сократить время нахождения в зале. "Наш зал – это "красная зона", 450 человек. И никого не приглашать (в Думу), никаких мероприятий. И сократить голосование. Только голосовать – все обсуждения во фракциях, в комитетах", - пояснил он."У нас есть 37 человек, которые и не болели, и не делали прививок. Я предлагаю им перейти на удаленку и находиться дома. По интернету они вполне могут следить за тем, что происходит в зале. Каждый день кто-то из депутатов болеет. И сотрудников аппарата, если нет прививки, не допускать на работу", - добавил парламентарий.Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") в свою очередь выступил за обязательную вакцинацию депутатов. "Депутаты должны вакцинироваться… потому что есть страшная угроза остановить работу парламента", - отметил он."Половина этого зала (зал пленарных заседаний) захочет лично прийти отстаивать свои поправки (по бюджету) на комитете по бюджету. Можете подавать на меня в суд, но я не пущу ни одного человека отстаивать свои поправки, если у него не будет вакцинации или он не переболел… Я не готов подставить под угрозу членов комитета по бюджету, которые сидят в небольшом помещении и могут заболеть. Мне не наплевать на их здоровье", - сказал он.

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https://ria.ru/20211021/gosduma-1755589164.html

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756510062.html

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754885807.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756360406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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