https://ria.ru/20211028/ukraina-1756634782.html

В ДНР заявили о желании Украины развязать полномасштабную войну

В ДНР заявили о желании Украины развязать полномасштабную войну - РИА Новости, 28.10.2021

В ДНР заявили о желании Украины развязать полномасштабную войну

Украина, обостряя ситуацию в Донбассе, пытается вызвать полномасштабные военные действия, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:17

2021-10-28T11:17

2021-10-28T11:22

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина, обостряя ситуацию в Донбассе, пытается вызвать полномасштабные военные действия, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова."Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ...ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают. Ситуация с обстрелами населенных пунктов на линии соприкосновения, то есть украинские войска сегодня прикладывают все способы для того, чтобы вызвать полномасштабные боевые действия", - сказала глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова в эфире "Россия 24"."Для чего они это делают? Тут остается только догадываться. Мы делаем вывод, что, скорее всего, политическая команда, политическое руководство, пытаются отвлечь внимание и населения, и мирового сообщества от тех проблем, с которыми они не справились", - добавила Никонорова.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.

https://ria.ru/20211028/donbass-1756533148.html

украина

киев

донецкая народная республика

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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр