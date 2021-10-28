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В ДНР заявили о желании Украины развязать полномасштабную войну
В ДНР заявили о желании Украины развязать полномасштабную войну - РИА Новости, 28.10.2021
В ДНР заявили о желании Украины развязать полномасштабную войну
Украина, обостряя ситуацию в Донбассе, пытается вызвать полномасштабные военные действия, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:17
2021-10-28T11:22
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина, обостряя ситуацию в Донбассе, пытается вызвать полномасштабные военные действия, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова."Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ...ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают. Ситуация с обстрелами населенных пунктов на линии соприкосновения, то есть украинские войска сегодня прикладывают все способы для того, чтобы вызвать полномасштабные боевые действия", - сказала глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова в эфире "Россия 24"."Для чего они это делают? Тут остается только догадываться. Мы делаем вывод, что, скорее всего, политическая команда, политическое руководство, пытаются отвлечь внимание и населения, и мирового сообщества от тех проблем, с которыми они не справились", - добавила Никонорова.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
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украина
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
11:17 28.10.2021 (обновлено: 11:22 28.10.2021)
 
В ДНР заявили о желании Украины развязать полномасштабную войну

Глава МИД ДНР Никонорова: Украина пытается вызвать полномасштабные военные действия

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд
Жилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина, обостряя ситуацию в Донбассе, пытается вызвать полномасштабные военные действия, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.
"Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ...ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают. Ситуация с обстрелами населенных пунктов на линии соприкосновения, то есть украинские войска сегодня прикладывают все способы для того, чтобы вызвать полномасштабные боевые действия", - сказала глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова в эфире "Россия 24".
"Для чего они это делают? Тут остается только догадываться. Мы делаем вывод, что, скорее всего, политическая команда, политическое руководство, пытаются отвлечь внимание и населения, и мирового сообщества от тех проблем, с которыми они не справились", - добавила Никонорова.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
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В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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