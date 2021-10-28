https://ria.ru/20211028/udmurtiya-1756724478.html
В Удмуртии в сфере услуг разрешили работать привитым сотрудникам
В Удмуртии в сфере услуг разрешили работать привитым сотрудникам - РИА Новости, 28.10.2021
В Удмуртии в сфере услуг разрешили работать привитым сотрудникам
В Удмуртии с 30 октября до 7 ноября к работе допускаются сотрудники сферы услуг, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:35
2021-10-28T17:35
2021-10-28T18:27
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УФА, 28 окт - РИА Новости. В Удмуртии с 30 октября до 7 ноября к работе допускаются сотрудники сферы услуг, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, сообщает правительство региона."В Удмуртии с 30 октября до 7 ноября к работе допускаются сотрудники, которые поставили один компонент вакцины", - указывается в сообщении.Отмечается, что речь идет о сотрудниках общепита, торговых и торгово-офисных центров, коммерческих объектов в сфере спорта, фитнес-центров, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных салонов, парикмахерских, барбер-шопов, соляриев, массажных салонов, бань, саун, гостиниц и хостелов, образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. То же самое касается самозанятых из этих отраслей."Посетителям этих объектов по-прежнему нужны оба компонента вакцины, если она двухкомпонентная", - говорится в сообщении.Ранее власти республики заявляли, что до 1 ноября 80% сотрудников должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря - вторым компонентом.Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими.
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общество, удмуртская республика (удмуртия), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:35 28.10.2021 (обновлено: 18:27 28.10.2021)
В Удмуртии в сфере услуг разрешили работать привитым сотрудникам
В Удмуртии с 30 октября в сфере услуг разрешили работать с одним компонентом вакцины
УФА, 28 окт - РИА Новости.
В Удмуртии с 30 октября до 7 ноября к работе допускаются сотрудники сферы услуг, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса
, сообщает правительство региона.
"В Удмуртии с 30 октября до 7 ноября к работе допускаются сотрудники, которые поставили один компонент вакцины", - указывается в сообщении.
Отмечается, что речь идет о сотрудниках общепита, торговых и торгово-офисных центров, коммерческих объектов в сфере спорта, фитнес-центров, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных салонов, парикмахерских, барбер-шопов, соляриев, массажных салонов, бань, саун, гостиниц и хостелов, образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. То же самое касается самозанятых из этих отраслей.
"Посетителям этих объектов по-прежнему нужны оба компонента вакцины, если она двухкомпонентная", - говорится в сообщении.
Ранее власти республики заявляли, что до 1 ноября 80% сотрудников должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря - вторым компонентом.
Дни с 30 октября по 7 ноября в России
объявлены нерабочими.
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