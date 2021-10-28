https://ria.ru/20211028/tyumen-1756761611.html

Тюменским властям порекомендовали купить установки для очистки воздуха

Тюменским властям порекомендовали купить установки для очистки воздуха - РИА Новости, 28.10.2021

Тюменским властям порекомендовали купить установки для очистки воздуха

Правительству Тюменской области после появления в регионе смога от сжигания кур рекомендовали купить специальные установки, которые позволяют выводить газы,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:50

2021-10-28T20:50

2021-10-28T20:50

экология

тюмень

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Правительству Тюменской области после появления в регионе смога от сжигания кур рекомендовали купить специальные установки, которые позволяют выводить газы, сообщила заместитель главного государственного санитарного врача по области Юлия Распопова на заседании областной думы.Один из депутатов на заседании пожаловался на специфический запах и смог в последние несколько дней в Тюмени и соседнем поселке из-за сжигаемых кур и прочего биоматериала с Боровской птицефабрики, где в октябре был выявлен очаг вируса птичьего гриппа."Управление Роспотребнадзора ведет регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха. В пробе, которая была отобрана два дня назад, были обнаружены превышение по диоксиду серы и сероводороду. В адрес правительства Тюменской области управлением направлено рекомендательное письмо о приобретении инсинераторных установок, которые имеют систему очистки воздуха, чтобы предотвращать возникновение смога при сжигании биологических отходов", - рассказала Распопова, подчеркнув, что это "уже на будущее вопрос".Из-за вспышки птичьего гриппа птицефабрика "Боровская" под Тюменью была вынуждена сжечь 4,3 миллиона голов птицы, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции. Работа по уничтожению биологического материала до зольного остатка продолжается на специальных площадках и в ближайшее время завершится.

https://ria.ru/20211028/tyumen-1756734027.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, тюмень, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)