https://ria.ru/20211028/tyumen-1756761611.html
Тюменским властям порекомендовали купить установки для очистки воздуха
Тюменским властям порекомендовали купить установки для очистки воздуха - РИА Новости, 28.10.2021
Тюменским властям порекомендовали купить установки для очистки воздуха
Правительству Тюменской области после появления в регионе смога от сжигания кур рекомендовали купить специальные установки, которые позволяют выводить газы,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:50
2021-10-28T20:50
2021-10-28T20:50
экология
тюмень
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Правительству Тюменской области после появления в регионе смога от сжигания кур рекомендовали купить специальные установки, которые позволяют выводить газы, сообщила заместитель главного государственного санитарного врача по области Юлия Распопова на заседании областной думы.Один из депутатов на заседании пожаловался на специфический запах и смог в последние несколько дней в Тюмени и соседнем поселке из-за сжигаемых кур и прочего биоматериала с Боровской птицефабрики, где в октябре был выявлен очаг вируса птичьего гриппа."Управление Роспотребнадзора ведет регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха. В пробе, которая была отобрана два дня назад, были обнаружены превышение по диоксиду серы и сероводороду. В адрес правительства Тюменской области управлением направлено рекомендательное письмо о приобретении инсинераторных установок, которые имеют систему очистки воздуха, чтобы предотвращать возникновение смога при сжигании биологических отходов", - рассказала Распопова, подчеркнув, что это "уже на будущее вопрос".Из-за вспышки птичьего гриппа птицефабрика "Боровская" под Тюменью была вынуждена сжечь 4,3 миллиона голов птицы, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции. Работа по уничтожению биологического материала до зольного остатка продолжается на специальных площадках и в ближайшее время завершится.
https://ria.ru/20211028/tyumen-1756734027.html
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экология, тюмень, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Тюменским властям порекомендовали купить установки для очистки воздуха
Тюменским властям после появления смога от сжигания кур советуют купить очистные приборы