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В сельских магазинах на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120%
В сельских магазинах на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120% - РИА Новости, 28.10.2021
В сельских магазинах на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120%
Завышение на 120% цен на продукты выявлено в магазинах села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа, против предпринимателей возбуждены... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:43
2021-10-28T09:43
происшествия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Завышение на 120% цен на продукты выявлено в магазинах села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа, против предпринимателей возбуждены административные дела, сообщает прокуратура региона."Установлено, что индивидуальными предпринимателями на 120% завышались цены на лук, яблоки, капусту, картофель, растительное масло и другие товары", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении предпринимателей возбуждены административные дела по статье 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). В настоящее время цены на продукты питания приведены в соответствие с требованиями закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.
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происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
09:43 28.10.2021
 
В сельских магазинах на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120%

В магазинах в селе Красноселькуп на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120%

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМагазин
Магазин - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Завышение на 120% цен на продукты выявлено в магазинах села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа, против предпринимателей возбуждены административные дела, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что индивидуальными предпринимателями на 120% завышались цены на лук, яблоки, капусту, картофель, растительное масло и другие товары", - говорится в сообщении.
Молодой человек в первом магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 14:03
В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары
Уточняется, что в отношении предпринимателей возбуждены административные дела по статье 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). В настоящее время цены на продукты питания приведены в соответствие с требованиями закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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