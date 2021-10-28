https://ria.ru/20211028/tseny-1756618346.html

В сельских магазинах на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120%

В сельских магазинах на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120% - РИА Новости, 28.10.2021

В сельских магазинах на Ямале выявили завышение цен на продукты на 120%

Завышение на 120% цен на продукты выявлено в магазинах села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа, против предпринимателей возбуждены... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:43

2021-10-28T09:43

2021-10-28T09:43

происшествия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Завышение на 120% цен на продукты выявлено в магазинах села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа, против предпринимателей возбуждены административные дела, сообщает прокуратура региона."Установлено, что индивидуальными предпринимателями на 120% завышались цены на лук, яблоки, капусту, картофель, растительное масло и другие товары", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении предпринимателей возбуждены административные дела по статье 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). В настоящее время цены на продукты питания приведены в соответствие с требованиями закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211027/inflyatsiya-1756482203.html

россия

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2021

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происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия