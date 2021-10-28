https://ria.ru/20211028/translyatsiya-1756612961.html

Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция

Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.10.2021

Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция

Владимир Путин выступает на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, он приурочен к 30-летию начала отношений между Москвой и организацией. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:27

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владимир путин

экономическое сообщество асеан

россия

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Владимир Путин выступает на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, он приурочен к 30-летию начала отношений между Москвой и организацией.

россия

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2021

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владимир путин, экономическое сообщество асеан, россия, видео