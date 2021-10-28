https://ria.ru/20211028/translyatsiya-1756612961.html
Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция
Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.10.2021
Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция
Владимир Путин выступает на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, он приурочен к 30-летию начала отношений между Москвой и организацией. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:27
2021-10-28T10:27
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владимир путин
экономическое сообщество асеан
россия
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Владимир Путин выступает на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, он приурочен к 30-летию начала отношений между Москвой и организацией.
россия
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Выступление Владимира Путина на саммите Россия-АСЕАН
LIVE: Выступление Владимира Путина на саммите Россия-АСЕАН
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РИА Новости
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4.7
96
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владимир путин, экономическое сообщество асеан, россия, видео
Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция
Владимир Путин выступает на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, он приурочен к 30-летию начала отношений между Москвой и организацией.
2021-10-28T10:27
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PT1S
10:27 28.10.2021 (обновлено: 11:14 28.10.2021)
Путин выступает на саммите Россия — АСЕАН. Прямая трансляция
Владимир Путин выступает на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, он приурочен к 30-летию начала отношений между Москвой и организацией.