Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/tramp-1756680277.html
Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков"
Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков" - РИА Новости, 28.10.2021
Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков"
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продает серию одежды с надписью "Фаучи убивает щенков". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:25
2021-10-28T14:48
в мире
сша
ухань
вашингтон (город)
рэнд пол
дональд трамп-младший
энтони фаучи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136353_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_579b8ff63eb9d573855f3c247e3aac0d.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продает серию одежды с надписью "Фаучи убивает щенков".Ранее некоммерческая организация White Coast Waste Project опубликовала отчет о том, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, возглавляемый главным американским инфекционистом Энтони Фаучи, финансировал из средств налогоплательщиков проведение опытов над десятками щенков породы Бигль по всему миру. В отчете говорится, что щенкам вводили экспериментальные препараты и удаляли голосовые связки. Животных также подвергали укусам насекомых и заражению паразитам.Трамп-младший опубликовал в Instagram фотографию с футболками и худи с надписями "Фаучи убивает щенков" и "Фаучи лгал - собаки погибли". На фотографии он оставил ссылку на свой сайт, где можно купить одежду в двух цветах стоимостью от 27,99 долларов до 39,99 долларов.Ранее сенатор США от республиканцев Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного американского инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном исследования коронавирусов в лаборатории в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, и обвинил инфекциониста во лжи. Сам же Фаучи опроверг в интервью телеканалу ABC все обвинения и отметил, что исследования в Ухане проходило под строгим контролем и не проводилось для создания нового вируса.
https://ria.ru/20211025/covid-19-1756128386.html
https://ria.ru/20210606/kritika-1735840049.html
сша
ухань
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136353_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_84593c77a1f82d7db0d2055247a623ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, ухань, вашингтон (город), рэнд пол, дональд трамп-младший, энтони фаучи
14:25 28.10.2021 (обновлено: 14:48 28.10.2021)
 
Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков"

Сын Трампа продает футболки и худи с надписью "Фаучи убивает щенков"

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продает серию одежды с надписью "Фаучи убивает щенков".
Ранее некоммерческая организация White Coast Waste Project опубликовала отчет о том, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, возглавляемый главным американским инфекционистом Энтони Фаучи, финансировал из средств налогоплательщиков проведение опытов над десятками щенков породы Бигль по всему миру. В отчете говорится, что щенкам вводили экспериментальные препараты и удаляли голосовые связки. Животных также подвергали укусам насекомых и заражению паразитам.
© Shop Don Jr.Скрин страницы сайта Дональда Трампа-младшего с объявлением о продаже футболок с надписью "Фаучи убивает щенков"
Скрин страницы сайта Дональда Трампа-младшего с объявлением о продаже футболок с надписью Фаучи убивает щенков
© Shop Don Jr.
Скрин страницы сайта Дональда Трампа-младшего с объявлением о продаже футболок с надписью "Фаучи убивает щенков"
Трамп-младший опубликовал в Instagram фотографию с футболками и худи с надписями "Фаучи убивает щенков" и "Фаучи лгал - собаки погибли". На фотографии он оставил ссылку на свой сайт, где можно купить одежду в двух цветах стоимостью от 27,99 долларов до 39,99 долларов.
Сенатор Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 14:02
Американский сенатор призвал уволить главного инфекциониста страны Фаучи
Ранее сенатор США от республиканцев Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного американского инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном исследования коронавирусов в лаборатории в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, и обвинил инфекциониста во лжи. Сам же Фаучи опроверг в интервью телеканалу ABC все обвинения и отметил, что исследования в Ухане проходило под строгим контролем и не проводилось для создания нового вируса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 04:18Распространение коронавируса
Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста Фаучи
 
В миреСШАУханьВашингтон (город)Рэнд ПолДональд Трамп-младшийЭнтони Фаучи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации