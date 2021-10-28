https://ria.ru/20211028/tramp-1756680277.html

Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков"

Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков" - РИА Новости, 28.10.2021

Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков"

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продает серию одежды с надписью "Фаучи убивает щенков". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:25

2021-10-28T14:25

2021-10-28T14:48

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сша

ухань

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рэнд пол

дональд трамп-младший

энтони фаучи

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продает серию одежды с надписью "Фаучи убивает щенков".Ранее некоммерческая организация White Coast Waste Project опубликовала отчет о том, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, возглавляемый главным американским инфекционистом Энтони Фаучи, финансировал из средств налогоплательщиков проведение опытов над десятками щенков породы Бигль по всему миру. В отчете говорится, что щенкам вводили экспериментальные препараты и удаляли голосовые связки. Животных также подвергали укусам насекомых и заражению паразитам.Трамп-младший опубликовал в Instagram фотографию с футболками и худи с надписями "Фаучи убивает щенков" и "Фаучи лгал - собаки погибли". На фотографии он оставил ссылку на свой сайт, где можно купить одежду в двух цветах стоимостью от 27,99 долларов до 39,99 долларов.Ранее сенатор США от республиканцев Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного американского инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном исследования коронавирусов в лаборатории в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, и обвинил инфекциониста во лжи. Сам же Фаучи опроверг в интервью телеканалу ABC все обвинения и отметил, что исследования в Ухане проходило под строгим контролем и не проводилось для создания нового вируса.

https://ria.ru/20211025/covid-19-1756128386.html

https://ria.ru/20210606/kritika-1735840049.html

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ухань

вашингтон (город)

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в мире, сша, ухань, вашингтон (город), рэнд пол, дональд трамп-младший, энтони фаучи