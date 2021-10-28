14:25 28.10.2021 (обновлено: 14:48 28.10.2021)
Сын Трампа продает одежду с надписью "Фаучи убивает щенков"
Сын Трампа продает футболки и худи с надписью "Фаучи убивает щенков"
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продает серию одежды с надписью "Фаучи убивает щенков".
Ранее некоммерческая организация White Coast Waste Project опубликовала отчет о том, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, возглавляемый главным американским инфекционистом Энтони Фаучи, финансировал из средств налогоплательщиков проведение опытов над десятками щенков породы Бигль по всему миру. В отчете говорится, что щенкам вводили экспериментальные препараты и удаляли голосовые связки. Животных также подвергали укусам насекомых и заражению паразитам.
© Shop Don Jr.Скрин страницы сайта Дональда Трампа-младшего с объявлением о продаже футболок с надписью "Фаучи убивает щенков"
Скрин страницы сайта Дональда Трампа-младшего с объявлением о продаже футболок с надписью "Фаучи убивает щенков"
Трамп-младший опубликовал в Instagram фотографию с футболками и худи с надписями "Фаучи убивает щенков" и "Фаучи лгал - собаки погибли". На фотографии он оставил ссылку на свой сайт, где можно купить одежду в двух цветах стоимостью от 27,99 долларов до 39,99 долларов.
Ранее сенатор США от республиканцев Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного американского инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном исследования коронавирусов в лаборатории в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, и обвинил инфекциониста во лжи. Сам же Фаучи опроверг в интервью телеканалу ABC все обвинения и отметил, что исследования в Ухане проходило под строгим контролем и не проводилось для создания нового вируса.