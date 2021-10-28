Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Любимов: бюджет предусматривает серьезную поддержку соцсферы
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Бюджет Рязанской области на 2022 год предусматривает серьезную поддержку социальной сферы, заявил губернатор Николай Любимов.
О значительном увеличении бюджетной поддержки социальной сферы на федеральном уровне сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По словам парламентария, в проекте бюджета на 2022-2024 годы растут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку, значительно увеличены объемы поддержки семей с детьми и социальных пособий.
"В решениях, за которые проголосовали все комитеты, говорится, что главным достижением бюджета является то, что люди получат необходимую помощь. Мы призываем за это голосовать", – сказал Макаров на пленарном заседании Госдумы.
Губернатор Николай Любимов отметил значимость социальной направленности федерального бюджета на предстоящее трехлетие.
"В аналогичном формате сформирован региональный бюджет. Для нас очень важно находиться в едином тренде с федеральным центром. В бюджете области предусмотрены серьезные средства на социальную сферу, адресную поддержку людей, находящихся в группах риска, на развитие предпринимательства и сохранение рабочих мест, на реализацию инициатив, предложенных нашим президентом. Мы готовим проект регионального бюджета для передачи в областную думу. Надеюсь, что депутаты его одобрят", – сказал глава региона.