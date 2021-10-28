https://ria.ru/20211028/sotssfera-1756745394.html

Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области

Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области - РИА Новости, 28.10.2021

Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области

Бюджет Рязанской области на 2022 год предусматривает серьезную поддержку социальной сферы, заявил губернатор Николай Любимов. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:05

2021-10-28T19:05

2021-10-28T19:05

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рязанская область

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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Бюджет Рязанской области на 2022 год предусматривает серьезную поддержку социальной сферы, заявил губернатор Николай Любимов.О значительном увеличении бюджетной поддержки социальной сферы на федеральном уровне сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По словам парламентария, в проекте бюджета на 2022-2024 годы растут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку, значительно увеличены объемы поддержки семей с детьми и социальных пособий."В решениях, за которые проголосовали все комитеты, говорится, что главным достижением бюджета является то, что люди получат необходимую помощь. Мы призываем за это голосовать", – сказал Макаров на пленарном заседании Госдумы.Губернатор Николай Любимов отметил значимость социальной направленности федерального бюджета на предстоящее трехлетие."В аналогичном формате сформирован региональный бюджет. Для нас очень важно находиться в едином тренде с федеральным центром. В бюджете области предусмотрены серьезные средства на социальную сферу, адресную поддержку людей, находящихся в группах риска, на развитие предпринимательства и сохранение рабочих мест, на реализацию инициатив, предложенных нашим президентом. Мы готовим проект регионального бюджета для передачи в областную думу. Надеюсь, что депутаты его одобрят", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20211011/podderzhka-1753997661.html

https://ria.ru/20211019/byudzhet-1755174511.html

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общество, рязанская область, госдума рф, николай любимов, россия