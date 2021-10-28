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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20211028/sotssfera-1756745394.html
Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области
Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области - РИА Новости, 28.10.2021
Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области
Бюджет Рязанской области на 2022 год предусматривает серьезную поддержку социальной сферы, заявил губернатор Николай Любимов. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:05
2021-10-28T19:05
рязанская область
общество
рязанская область
госдума рф
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Бюджет Рязанской области на 2022 год предусматривает серьезную поддержку социальной сферы, заявил губернатор Николай Любимов.О значительном увеличении бюджетной поддержки социальной сферы на федеральном уровне сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По словам парламентария, в проекте бюджета на 2022-2024 годы растут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку, значительно увеличены объемы поддержки семей с детьми и социальных пособий."В решениях, за которые проголосовали все комитеты, говорится, что главным достижением бюджета является то, что люди получат необходимую помощь. Мы призываем за это голосовать", – сказал Макаров на пленарном заседании Госдумы.Губернатор Николай Любимов отметил значимость социальной направленности федерального бюджета на предстоящее трехлетие."В аналогичном формате сформирован региональный бюджет. Для нас очень важно находиться в едином тренде с федеральным центром. В бюджете области предусмотрены серьезные средства на социальную сферу, адресную поддержку людей, находящихся в группах риска, на развитие предпринимательства и сохранение рабочих мест, на реализацию инициатив, предложенных нашим президентом. Мы готовим проект регионального бюджета для передачи в областную думу. Надеюсь, что депутаты его одобрят", – сказал глава региона.
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общество, рязанская область, госдума рф, николай любимов, россия
19:05 28.10.2021
 
Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Любимов: бюджет предусматривает серьезную поддержку соцсферы

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Бюджет Рязанской области на 2022 год предусматривает серьезную поддержку социальной сферы, заявил губернатор Николай Любимов.
О значительном увеличении бюджетной поддержки социальной сферы на федеральном уровне сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По словам парламентария, в проекте бюджета на 2022-2024 годы растут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку, значительно увеличены объемы поддержки семей с детьми и социальных пособий.
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"В решениях, за которые проголосовали все комитеты, говорится, что главным достижением бюджета является то, что люди получат необходимую помощь. Мы призываем за это голосовать", – сказал Макаров на пленарном заседании Госдумы.
Губернатор Николай Любимов отметил значимость социальной направленности федерального бюджета на предстоящее трехлетие.
"В аналогичном формате сформирован региональный бюджет. Для нас очень важно находиться в едином тренде с федеральным центром. В бюджете области предусмотрены серьезные средства на социальную сферу, адресную поддержку людей, находящихся в группах риска, на развитие предпринимательства и сохранение рабочих мест, на реализацию инициатив, предложенных нашим президентом. Мы готовим проект регионального бюджета для передачи в областную думу. Надеюсь, что депутаты его одобрят", – сказал глава региона.
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Рязанская областьОбществоРязанская областьГосдума РФНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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