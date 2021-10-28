https://ria.ru/20211028/skoraya-1756636231.html
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП - РИА Новости, 28.10.2021
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП
Скорая помощь перевернулась на крышу в результате столкновения с микроавтобусом в Чебоксарах, фельдшеру понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:23
2021-10-28T11:23
2021-10-28T11:23
происшествия
дтп
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Скорая помощь перевернулась на крышу в результате столкновения с микроавтобусом в Чебоксарах, фельдшеру понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг в 4.26 на перекрестке улицы Асламаса и проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах."Карета скорой помощи со включенными проблесковыми маячками, следуя на вызов, пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилем Ford Transit, выезжающим с улицы Асламаса. От удара машина медиков перевернулась на крышу. В ней находились водитель, врач и фельдшер. Последнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
https://ria.ru/20211028/dtp-1756634161.html
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происшествия, дтп, чебоксары, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП
В Чебоксарах машина скорой перевернулась после ДТП с микроавтобусом, пострадал фельдшер