Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/skoraya-1756636231.html
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП - РИА Новости, 28.10.2021
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП
Скорая помощь перевернулась на крышу в результате столкновения с микроавтобусом в Чебоксарах, фельдшеру понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:23
2021-10-28T11:23
происшествия
дтп
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Скорая помощь перевернулась на крышу в результате столкновения с микроавтобусом в Чебоксарах, фельдшеру понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг в 4.26 на перекрестке улицы Асламаса и проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах."Карета скорой помощи со включенными проблесковыми маячками, следуя на вызов, пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилем Ford Transit, выезжающим с улицы Асламаса. От удара машина медиков перевернулась на крышу. В ней находились водитель, врач и фельдшер. Последнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
https://ria.ru/20211028/dtp-1756634161.html
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, чебоксары, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
11:23 28.10.2021
 
В Чебоксарах машина скорой помощи перевернулась после ДТП

В Чебоксарах машина скорой перевернулась после ДТП с микроавтобусом, пострадал фельдшер

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Скорая помощь перевернулась на крышу в результате столкновения с микроавтобусом в Чебоксарах, фельдшеру понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг в 4.26 на перекрестке улицы Асламаса и проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах.
"Карета скорой помощи со включенными проблесковыми маячками, следуя на вызов, пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилем Ford Transit, выезжающим с улицы Асламаса. От удара машина медиков перевернулась на крышу. В ней находились водитель, врач и фельдшер. Последнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 11:14
Три человека погибли в ДТП в Тверской области
 
ПроисшествияДТПЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации