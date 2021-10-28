Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
Врач Поздняков рассказал, что новый подвид штамма "дельта" АY.4.2 "легче не будет"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подвид штамма "дельта" АY.4.2, обнаруженный в Великобритании, не будет легче для заболевших, а заражаемость у него выше, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Теоретически – с учетом того, что это подвид "дельта-штамма" – можно понимать, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет", - сказал Поздняков.
Он уточнил, что с точки зрения контагиозности (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов - здоровым) один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно девять здоровых. "Для сравнения нынешний "дельта-штамм" – примерно восемь", - отметил Поздняков.
"А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "дельта" заразнее изначального штамма более, чем на 100%", - добавил врач.
Он также отметил, что причина появления нового подвида естественна - коронавирус изменяется и ищет пути легче внедряться в организм путем увеличения способности к заражению.
Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного подвида коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть более заразным на 10-15%. Если данные подтвердятся, то новый подвид может стать самым заразным с начала распространения вируса.
В понедельник, 25 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что пока в России выявили три случая заражения новым вариантом штамма "дельта".