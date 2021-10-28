https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"

Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет" - РИА Новости, 28.10.2021

Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"

Подвид штамма "дельта" АY.4.2, обнаруженный в Великобритании, не будет легче для заболевших, а заражаемость у него выше, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T03:11

2021-10-28T03:11

2021-10-28T03:11

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подвид штамма "дельта" АY.4.2, обнаруженный в Великобритании, не будет легче для заболевших, а заражаемость у него выше, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он уточнил, что с точки зрения контагиозности (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов - здоровым) один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно девять здоровых. "Для сравнения нынешний "дельта-штамм" – примерно восемь", - отметил Поздняков."А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "дельта" заразнее изначального штамма более, чем на 100%", - добавил врач.Он также отметил, что причина появления нового подвида естественна - коронавирус изменяется и ищет пути легче внедряться в организм путем увеличения способности к заражению.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного подвида коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть более заразным на 10-15%. Если данные подтвердятся, то новый подвид может стать самым заразным с начала распространения вируса.В понедельник, 25 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что пока в России выявили три случая заражения новым вариантом штамма "дельта".

https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html

https://ria.ru/20211025/shtamm-1756160860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии