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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html
Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет" - РИА Новости, 28.10.2021
Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
Подвид штамма "дельта" АY.4.2, обнаруженный в Великобритании, не будет легче для заболевших, а заражаемость у него выше, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:11
2021-10-28T03:11
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подвид штамма "дельта" АY.4.2, обнаруженный в Великобритании, не будет легче для заболевших, а заражаемость у него выше, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он уточнил, что с точки зрения контагиозности (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов - здоровым) один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно девять здоровых. "Для сравнения нынешний "дельта-штамм" – примерно восемь", - отметил Поздняков."А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "дельта" заразнее изначального штамма более, чем на 100%", - добавил врач.Он также отметил, что причина появления нового подвида естественна - коронавирус изменяется и ищет пути легче внедряться в организм путем увеличения способности к заражению.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного подвида коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть более заразным на 10-15%. Если данные подтвердятся, то новый подвид может стать самым заразным с начала распространения вируса.В понедельник, 25 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что пока в России выявили три случая заражения новым вариантом штамма "дельта".
https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:11 28.10.2021
 
Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"

Врач Поздняков рассказал, что новый подвид штамма "дельта" АY.4.2 "легче не будет"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом
Медик в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подвид штамма "дельта" АY.4.2, обнаруженный в Великобритании, не будет легче для заболевших, а заражаемость у него выше, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Теоретически – с учетом того, что это подвид "дельта-штамма" – можно понимать, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет", - сказал Поздняков.
Он уточнил, что с точки зрения контагиозности (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов - здоровым) один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно девять здоровых. "Для сравнения нынешний "дельта-штамм" – примерно восемь", - отметил Поздняков.
"А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "дельта" заразнее изначального штамма более, чем на 100%", - добавил врач.
Медицинский работник в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 19:35Распространение коронавируса
Найдена причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса
Он также отметил, что причина появления нового подвида естественна - коронавирус изменяется и ищет пути легче внедряться в организм путем увеличения способности к заражению.
Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного подвида коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть более заразным на 10-15%. Если данные подтвердятся, то новый подвид может стать самым заразным с начала распространения вируса.
В понедельник, 25 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что пока в России выявили три случая заражения новым вариантом штамма "дельта".
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 16:23Распространение коронавируса
В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым штаммом COVID-19
 
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