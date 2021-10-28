https://ria.ru/20211028/shkola-1756684655.html

В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва

В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва - РИА Новости, 28.10.2021

В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва

Ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить современных управленцев, открылась в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:48

2021-10-28T14:48

2021-10-28T14:48

ямало-ненецкий автономный округ

общество

салехард

ямал

арктика

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить современных управленцев, открылась в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона."В Салехарде состоялось открытие Ямальской школы кадрового резерва. Она создана для подготовки современных управленцев и выстраивания доверительных коммуникаций между командами. В первый поток Ямальской школы управленцев вошли 70 руководителей различных уровней из муниципалитетов, исполнительных органов государственной власти, федеральных государственных структур. Все участники проекта предварительно прошли диагностику достижений и мотивации к развитию", - говорится в сообщении.Старт работе школы дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он стал первым спикером программы – рассказал о своем управленческом опыте, формировании команды и миссии своей работы."Моя цель – сделать Ямал лучшим регионом российской Арктики по качеству жизни. Для этого необходимо решить ряд вопросов, мы к этому идем. Ямальскую школу кадрового резерва мы запускаем, чтобы сформировать большую общую профессиональную команду. Зачастую мы плохо умеем взаимодействовать, не доверяем друг другу – отсюда появляются проблемы, бюрократия. Уверен, что обучение позволит нам решить эти вопросы. За основу мы взяли лучший опыт – федеральную программу кадрового резерва", – приводятся в сообщении слова главы региона.Программа включает в себя пять модулей по темам ключевых качеств руководителей, современного взгляда на работу в команде и коммуникации, кросс-функционального взаимодействия, управления изменениями. Помимо лекций, слушателям предстоят совместные спортивные тренинги, стажировки в муниципалитетах. Спикерами проекта выступят известные тренеры, маркетологи, экономисты и психологи.Обучение первого потока завершится в апреле 2022 года. В финале программы слушатели должны будут предложить проработанную инициативу по социально-экономическому развитию округа, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20211026/perepis-1756300496.html

https://ria.ru/20211028/kompleks-1756683670.html

салехард

ямал

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, салехард, ямал, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов