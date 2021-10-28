В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва
В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить управленцев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить современных управленцев, открылась в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В Салехарде состоялось открытие Ямальской школы кадрового резерва. Она создана для подготовки современных управленцев и выстраивания доверительных коммуникаций между командами. В первый поток Ямальской школы управленцев вошли 70 руководителей различных уровней из муниципалитетов, исполнительных органов государственной власти, федеральных государственных структур. Все участники проекта предварительно прошли диагностику достижений и мотивации к развитию", - говорится в сообщении.
Старт работе школы дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он стал первым спикером программы – рассказал о своем управленческом опыте, формировании команды и миссии своей работы.
"Моя цель – сделать Ямал лучшим регионом российской Арктики по качеству жизни. Для этого необходимо решить ряд вопросов, мы к этому идем. Ямальскую школу кадрового резерва мы запускаем, чтобы сформировать большую общую профессиональную команду. Зачастую мы плохо умеем взаимодействовать, не доверяем друг другу – отсюда появляются проблемы, бюрократия. Уверен, что обучение позволит нам решить эти вопросы. За основу мы взяли лучший опыт – федеральную программу кадрового резерва", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Программа включает в себя пять модулей по темам ключевых качеств руководителей, современного взгляда на работу в команде и коммуникации, кросс-функционального взаимодействия, управления изменениями. Помимо лекций, слушателям предстоят совместные спортивные тренинги, стажировки в муниципалитетах. Спикерами проекта выступят известные тренеры, маркетологи, экономисты и психологи.
Обучение первого потока завершится в апреле 2022 года. В финале программы слушатели должны будут предложить проработанную инициативу по социально-экономическому развитию округа, уточняет пресс-служба.