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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211028/shkola-1756684655.html
В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва
В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва - РИА Новости, 28.10.2021
В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва
Ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить современных управленцев, открылась в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:48
2021-10-28T14:48
ямало-ненецкий автономный округ
общество
салехард
ямал
арктика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить современных управленцев, открылась в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона."В Салехарде состоялось открытие Ямальской школы кадрового резерва. Она создана для подготовки современных управленцев и выстраивания доверительных коммуникаций между командами. В первый поток Ямальской школы управленцев вошли 70 руководителей различных уровней из муниципалитетов, исполнительных органов государственной власти, федеральных государственных структур. Все участники проекта предварительно прошли диагностику достижений и мотивации к развитию", - говорится в сообщении.Старт работе школы дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он стал первым спикером программы – рассказал о своем управленческом опыте, формировании команды и миссии своей работы."Моя цель – сделать Ямал лучшим регионом российской Арктики по качеству жизни. Для этого необходимо решить ряд вопросов, мы к этому идем. Ямальскую школу кадрового резерва мы запускаем, чтобы сформировать большую общую профессиональную команду. Зачастую мы плохо умеем взаимодействовать, не доверяем друг другу – отсюда появляются проблемы, бюрократия. Уверен, что обучение позволит нам решить эти вопросы. За основу мы взяли лучший опыт – федеральную программу кадрового резерва", – приводятся в сообщении слова главы региона.Программа включает в себя пять модулей по темам ключевых качеств руководителей, современного взгляда на работу в команде и коммуникации, кросс-функционального взаимодействия, управления изменениями. Помимо лекций, слушателям предстоят совместные спортивные тренинги, стажировки в муниципалитетах. Спикерами проекта выступят известные тренеры, маркетологи, экономисты и психологи.Обучение первого потока завершится в апреле 2022 года. В финале программы слушатели должны будут предложить проработанную инициативу по социально-экономическому развитию округа, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20211026/perepis-1756300496.html
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общество, салехард, ямал, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
14:48 28.10.2021
 
В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва

В Салехарде открылась ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить управленцев

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Ямальская школа кадрового резерва, где будут готовить современных управленцев, открылась в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В Салехарде состоялось открытие Ямальской школы кадрового резерва. Она создана для подготовки современных управленцев и выстраивания доверительных коммуникаций между командами. В первый поток Ямальской школы управленцев вошли 70 руководителей различных уровней из муниципалитетов, исполнительных органов государственной власти, федеральных государственных структур. Все участники проекта предварительно прошли диагностику достижений и мотивации к развитию", - говорится в сообщении.
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Старт работе школы дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он стал первым спикером программы – рассказал о своем управленческом опыте, формировании команды и миссии своей работы.
"Моя цель – сделать Ямал лучшим регионом российской Арктики по качеству жизни. Для этого необходимо решить ряд вопросов, мы к этому идем. Ямальскую школу кадрового резерва мы запускаем, чтобы сформировать большую общую профессиональную команду. Зачастую мы плохо умеем взаимодействовать, не доверяем друг другу – отсюда появляются проблемы, бюрократия. Уверен, что обучение позволит нам решить эти вопросы. За основу мы взяли лучший опыт – федеральную программу кадрового резерва", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Программа включает в себя пять модулей по темам ключевых качеств руководителей, современного взгляда на работу в команде и коммуникации, кросс-функционального взаимодействия, управления изменениями. Помимо лекций, слушателям предстоят совместные спортивные тренинги, стажировки в муниципалитетах. Спикерами проекта выступят известные тренеры, маркетологи, экономисты и психологи.
Обучение первого потока завершится в апреле 2022 года. В финале программы слушатели должны будут предложить проработанную инициативу по социально-экономическому развитию округа, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоСалехардЯмалАрктикаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
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