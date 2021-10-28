https://ria.ru/20211028/sechin-1756671122.html

Не все участники ОПЕК+ могут нарастить добычу, заявил Сечин

Не все участники ОПЕК+ могут нарастить добычу, заявил Сечин - РИА Новости, 28.10.2021

Не все участники ОПЕК+ могут нарастить добычу, заявил Сечин

Страны ОПЕК+ часто обвиняют в манипулировании рынком, но многие из них не могут нарастить добычу из-за санкций, недостатка денег или давления "климатической... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:47

2021-10-28T13:47

2021-10-28T13:55

экономика

игорь сечин

опек

роснефть

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ВЕРОНА, 28 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ часто обвиняют в манипулировании рынком, но многие из них не могут нарастить добычу из-за санкций, недостатка денег или давления "климатической повестки", считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.Сечин отметил, выступая на ХIV Евразийском экономическом форуме, что когда речь заходит о дополнительном спросе на нефть, часто обращают внимание на страны, участвующие в соглашении ОПЕК+."И практически всегда звучат обвинения в том, что страны ОПЕК+ манипулируют рынком, так как перевыполняют свои обязательства. При этом ряд стран ОПЕК+ не может нарастить добычу из-за односторонних санкций, а некоторые страны не имеют для этого достаточно инвестиций. Также под давлением климатических активистов прекращается реализация совместных с международными компаниями проектов, что вынуждает мейджоров сокращать инвестиции в добычу нефти и газа, перенаправляя средства в возобновляемую энергетику", - сказал он."Именно климатическая повестка сейчас оказывает давление на мировой рынок нефти и газа", - заключил он.

https://ria.ru/20211014/resheniya-1754482584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, игорь сечин, опек, роснефть