https://ria.ru/20211028/sechin-1756671122.html
Не все участники ОПЕК+ могут нарастить добычу, заявил Сечин
Не все участники ОПЕК+ могут нарастить добычу, заявил Сечин - РИА Новости, 28.10.2021
Не все участники ОПЕК+ могут нарастить добычу, заявил Сечин
Страны ОПЕК+ часто обвиняют в манипулировании рынком, но многие из них не могут нарастить добычу из-за санкций, недостатка денег или давления "климатической... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:47
2021-10-28T13:47
2021-10-28T13:55
экономика
игорь сечин
опек
роснефть
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ВЕРОНА, 28 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ часто обвиняют в манипулировании рынком, но многие из них не могут нарастить добычу из-за санкций, недостатка денег или давления "климатической повестки", считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.Сечин отметил, выступая на ХIV Евразийском экономическом форуме, что когда речь заходит о дополнительном спросе на нефть, часто обращают внимание на страны, участвующие в соглашении ОПЕК+."И практически всегда звучат обвинения в том, что страны ОПЕК+ манипулируют рынком, так как перевыполняют свои обязательства. При этом ряд стран ОПЕК+ не может нарастить добычу из-за односторонних санкций, а некоторые страны не имеют для этого достаточно инвестиций. Также под давлением климатических активистов прекращается реализация совместных с международными компаниями проектов, что вынуждает мейджоров сокращать инвестиции в добычу нефти и газа, перенаправляя средства в возобновляемую энергетику", - сказал он."Именно климатическая повестка сейчас оказывает давление на мировой рынок нефти и газа", - заключил он.
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экономика, игорь сечин, опек, роснефть
13:47 28.10.2021 (обновлено: 13:55 28.10.2021)
Не все участники ОПЕК+ могут нарастить добычу, заявил Сечин
Сечин заявил, что некоторые участники ОПЕК+ не могут нарастить добычу из-за санкций
ВЕРОНА, 28 окт - РИА Новости.
Страны ОПЕК+
часто обвиняют в манипулировании рынком, но многие из них не могут нарастить добычу из-за санкций, недостатка денег или давления "климатической повестки", считает глава компании "Роснефть
" Игорь Сечин
.
Сечин отметил, выступая на ХIV Евразийском экономическом форуме, что когда речь заходит о дополнительном спросе на нефть, часто обращают внимание на страны, участвующие в соглашении ОПЕК+.
"И практически всегда звучат обвинения в том, что страны ОПЕК+ манипулируют рынком, так как перевыполняют свои обязательства. При этом ряд стран ОПЕК+ не может нарастить добычу из-за односторонних санкций, а некоторые страны не имеют для этого достаточно инвестиций. Также под давлением климатических активистов прекращается реализация совместных с международными компаниями проектов, что вынуждает мейджоров сокращать инвестиции в добычу нефти и газа, перенаправляя средства в возобновляемую энергетику", - сказал он.
"Именно климатическая повестка сейчас оказывает давление на мировой рынок нефти и газа", - заключил он.