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Экспедиция РГО нашла на Камчатке старый американский самолет
Экспедиция РГО нашла на Камчатке старый американский самолет - РИА Новости, 28.10.2021
Экспедиция РГО нашла на Камчатке старый американский самолет
Экспедиция Русского географического общества (РГО) обнаружила в районе бухты Вестник на Камчатке обломки американского самолета времён Второй мировой войны,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T07:57
2021-10-28T14:12
общество
русское географическое общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Экспедиция Русского географического общества (РГО) обнаружила в районе бухты Вестник на Камчатке обломки американского самолета времён Второй мировой войны, говорится в сообщении на сайте РГО."В начале октября члены совместной экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны России обнаружили на Камчатке американский самолёт времён Второй мировой войны. Несмотря на жестокую непогоду, поисковики нашли достаточно деталей, чтобы машину можно было практически собрать заново", - говорится в сообщении.Обломки самолёта заметили ещё летом при разведке с вертолёта. Тогда сильный боковой ветер и сложный горный рельеф не позволили совершить посадку, поэтому осмотр места отложили на осень, сказали в РГО.Отмечается, что обнаружены хвост, элементы капота, разбитый плексиглас кабины, крылья, стойки шасси, моторы, кислородные баллоны, приборы из кабины пилота, педали и рукоятки управления самолётом. Многие фрагменты оказались сильно оплавленными - после падения аппарат загорелся. Часть боекомплекта была израсходована - по всей видимости, экипаж стрелял по самолётам противника, уточнили в Русском географическом обществе."Американские архивные данные позволяли предположить, что экипаж самолёта благополучно спасся. На месте падения участники экспедиции нашли кресло одного из пилотов с характерными для того времени широкими пристяжными ремнями, которые были расстёгнуты, что подтверждало эту версию. Кроме того, удалось обнаружить многочисленные парашютные пряжки, ни одна из которых не была защёлкнута, это тоже свидетельствовало, что лётчики выпрыгнули с парашютами, когда самолёт потерпел крушение", - говорится в сообщении.
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общество, русское географическое общество, россия
07:57 28.10.2021 (обновлено: 14:12 28.10.2021)
 
Экспедиция РГО нашла на Камчатке старый американский самолет

Экспедиция РГО нашла на Камчатке американский самолет времен Второй мировой войны

© Фото : Центр современной истории/Сергей КатковОбломок самолёта "Локхид Вентура"
Обломок самолёта Локхид Вентура - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Центр современной истории/Сергей Катков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Экспедиция Русского географического общества (РГО) обнаружила в районе бухты Вестник на Камчатке обломки американского самолета времён Второй мировой войны, говорится в сообщении на сайте РГО.
"В начале октября члены совместной экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны России обнаружили на Камчатке американский самолёт времён Второй мировой войны. Несмотря на жестокую непогоду, поисковики нашли достаточно деталей, чтобы машину можно было практически собрать заново", - говорится в сообщении.
Обломки самолёта заметили ещё летом при разведке с вертолёта. Тогда сильный боковой ветер и сложный горный рельеф не позволили совершить посадку, поэтому осмотр места отложили на осень, сказали в РГО.
"Мы предполагаем, что это самолёт с заводским номером 6470 из авиаэскадрильи VPB-131 Военно-морского флота США, который вылетел 20 февраля 1945 года с авиабазы Атту на бомбардировку японских островов. Он был повреждён осколками, шёл на свою базу на Командорские острова, но уже будучи над Камчаткой, стало понятно, что в лучшем случае сможет со своим подбитым двигателем дотянуть до Петропавловска. Однако экипажи, которые шли чуть впереди, сообщили ему, что погода над Петропавловском ухудшилась, видимость практически нулевая, облака опустились до отметки 60 метров, то есть взлётно-посадочную полосу увидеть невозможно", - приводятся в сообщении слова руководителя научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергея Каткова.
Отмечается, что обнаружены хвост, элементы капота, разбитый плексиглас кабины, крылья, стойки шасси, моторы, кислородные баллоны, приборы из кабины пилота, педали и рукоятки управления самолётом. Многие фрагменты оказались сильно оплавленными - после падения аппарат загорелся. Часть боекомплекта была израсходована - по всей видимости, экипаж стрелял по самолётам противника, уточнили в Русском географическом обществе.
"Американские архивные данные позволяли предположить, что экипаж самолёта благополучно спасся. На месте падения участники экспедиции нашли кресло одного из пилотов с характерными для того времени широкими пристяжными ремнями, которые были расстёгнуты, что подтверждало эту версию. Кроме того, удалось обнаружить многочисленные парашютные пряжки, ни одна из которых не была защёлкнута, это тоже свидетельствовало, что лётчики выпрыгнули с парашютами, когда самолёт потерпел крушение", - говорится в сообщении.
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