https://ria.ru/20211028/samolet-1756610382.html

Экспедиция РГО нашла на Камчатке старый американский самолет

Экспедиция РГО нашла на Камчатке старый американский самолет - РИА Новости, 28.10.2021

Экспедиция РГО нашла на Камчатке старый американский самолет

Экспедиция Русского географического общества (РГО) обнаружила в районе бухты Вестник на Камчатке обломки американского самолета времён Второй мировой войны,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T07:57

2021-10-28T07:57

2021-10-28T14:12

общество

русское географическое общество

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Экспедиция Русского географического общества (РГО) обнаружила в районе бухты Вестник на Камчатке обломки американского самолета времён Второй мировой войны, говорится в сообщении на сайте РГО."В начале октября члены совместной экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны России обнаружили на Камчатке американский самолёт времён Второй мировой войны. Несмотря на жестокую непогоду, поисковики нашли достаточно деталей, чтобы машину можно было практически собрать заново", - говорится в сообщении.Обломки самолёта заметили ещё летом при разведке с вертолёта. Тогда сильный боковой ветер и сложный горный рельеф не позволили совершить посадку, поэтому осмотр места отложили на осень, сказали в РГО.Отмечается, что обнаружены хвост, элементы капота, разбитый плексиглас кабины, крылья, стойки шасси, моторы, кислородные баллоны, приборы из кабины пилота, педали и рукоятки управления самолётом. Многие фрагменты оказались сильно оплавленными - после падения аппарат загорелся. Часть боекомплекта была израсходована - по всей видимости, экипаж стрелял по самолётам противника, уточнили в Русском географическом обществе."Американские архивные данные позволяли предположить, что экипаж самолёта благополучно спасся. На месте падения участники экспедиции нашли кресло одного из пилотов с характерными для того времени широкими пристяжными ремнями, которые были расстёгнуты, что подтверждало эту версию. Кроме того, удалось обнаружить многочисленные парашютные пряжки, ни одна из которых не была защёлкнута, это тоже свидетельствовало, что лётчики выпрыгнули с парашютами, когда самолёт потерпел крушение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210922/arktika-1751347192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, русское географическое общество, россия