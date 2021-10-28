https://ria.ru/20211028/samoizolyatsiya-1756753307.html

Пожилых невакцинированных петербуржцев попросили уйти на самоизоляцию

Пожилых невакцинированных петербуржцев попросили уйти на самоизоляцию - РИА Новости, 28.10.2021

Пожилых невакцинированных петербуржцев попросили уйти на самоизоляцию

Неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса, с 30 октября рекомендуется соблюдать самоизоляцию, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:42

2021-10-28T19:42

2021-10-28T20:17

распространение коронавируса

санкт-петербург

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса, с 30 октября рекомендуется соблюдать самоизоляцию, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."С 30 октября не вакцинированным против коронавирусной инфекции неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев вынужденного выхода из дома", - говорится в сообщении.К таким случаям относятся, в частности, обращение за экстренной неотложной медицинской помощью, а также наличие "иной прямой угрозы жизни и здоровью".Разрешается выходить в ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома.Работодателям в Петербурге с 8 ноября рекомендовано перевести на дистанционный режим работы в течение четырех недель сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, для прохождения ими вакцинации."Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.Дополнительные ограничения ранее ввели в Петербурге с 30 октября по 7 ноября на период нерабочих дней. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756751318.html

https://ria.ru/20211028/mutatsiya-1756729567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)