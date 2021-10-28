Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/samoizolyatsiya-1756753307.html
Пожилых невакцинированных петербуржцев попросили уйти на самоизоляцию
Пожилых невакцинированных петербуржцев попросили уйти на самоизоляцию - РИА Новости, 28.10.2021
Пожилых невакцинированных петербуржцев попросили уйти на самоизоляцию
Неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса, с 30 октября рекомендуется соблюдать самоизоляцию, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:42
2021-10-28T20:17
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_698:814:2717:1950_1920x0_80_0_0_fcfa7a8ad6e5df7d83754958c5d9418c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса, с 30 октября рекомендуется соблюдать самоизоляцию, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."С 30 октября не вакцинированным против коронавирусной инфекции неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев вынужденного выхода из дома", - говорится в сообщении.К таким случаям относятся, в частности, обращение за экстренной неотложной медицинской помощью, а также наличие "иной прямой угрозы жизни и здоровью".Разрешается выходить в ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома.Работодателям в Петербурге с 8 ноября рекомендовано перевести на дистанционный режим работы в течение четырех недель сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, для прохождения ими вакцинации."Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.Дополнительные ограничения ранее ввели в Петербурге с 30 октября по 7 ноября на период нерабочих дней. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756751318.html
https://ria.ru/20211028/mutatsiya-1756729567.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_ca9ff7f28d8eec0ee9f038a697ecb4cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
19:42 28.10.2021 (обновлено: 20:17 28.10.2021)
 
Пожилых невакцинированных петербуржцев попросили уйти на самоизоляцию

Невакцинированных жителей Петербурга от 60 лет призвали с 30 октября уйти на самоизоляцию

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилая женщина на прогулке
Пожилая женщина на прогулке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса, с 30 октября рекомендуется соблюдать самоизоляцию, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"С 30 октября не вакцинированным против коронавирусной инфекции неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев вынужденного выхода из дома", - говорится в сообщении.
Медицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
19:32Распространение коронавируса
В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации
К таким случаям относятся, в частности, обращение за экстренной неотложной медицинской помощью, а также наличие "иной прямой угрозы жизни и здоровью".
Разрешается выходить в ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома.
Работодателям в Петербурге с 8 ноября рекомендовано перевести на дистанционный режим работы в течение четырех недель сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, для прохождения ими вакцинации.
"Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.
Дополнительные ограничения ранее ввели в Петербурге с 30 октября по 7 ноября на период нерабочих дней. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
17:55Распространение коронавируса
Ученые заявили о мутации в белке коронавируса, которая обходит антитела
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации