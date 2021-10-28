https://ria.ru/20211028/samoizolyatsiya-1756684820.html

Крымчан старше 60 лет обязали соблюдать самоизоляцию

Крымчан старше 60 лет обязали соблюдать самоизоляцию - РИА Новости, 28.10.2021

Крымчан старше 60 лет обязали соблюдать самоизоляцию

Крымчан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, обязали соблюдать самоизоляцию дома с 30 октября, выходить можно в магазин или вынести мусор,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:48

2021-10-28T14:48

2021-10-28T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Крымчан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, обязали соблюдать самоизоляцию дома с 30 октября, выходить можно в магазин или вынести мусор, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Кроме того, принято решение о переводе сотрудников указанных выше категорий на дистанционную работу и приостановление льготного проезда. В то же время в указе уточняется, что введенные ограничения не распространяют на граждан, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса или QR-код.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

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