https://ria.ru/20211028/salvador-1756640140.html

Сальвадор купил 420 биткоинов

Сальвадор купил 420 биткоинов - РИА Новости, 28.10.2021

Сальвадор купил 420 биткоинов

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о покупке страной еще 420 биткоинов. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:39

2021-10-28T11:39

2021-10-28T11:39

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технологии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о покупке страной еще 420 биткоинов."Ожидание было долгим, но оно того стоило. Мы только что купили во время падения 420 биткоинов", - написал Букеле в Twitter.К настоящему времени Сальвадор купил в общей сложности уже 1120 биткоинов с момента легализации криптовалюты в качестве платежного средства в стране.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране - закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/bitkoin-1756375956.html

сальвадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сальвадор, найиб букеле