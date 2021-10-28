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Сальвадор купил 420 биткоинов
Сальвадор купил 420 биткоинов - РИА Новости, 28.10.2021
Сальвадор купил 420 биткоинов
Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о покупке страной еще 420 биткоинов. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:39
2021-10-28T11:39
2021-10-28T11:39
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о покупке страной еще 420 биткоинов."Ожидание было долгим, но оно того стоило. Мы только что купили во время падения 420 биткоинов", - написал Букеле в Twitter.К настоящему времени Сальвадор купил в общей сложности уже 1120 биткоинов с момента легализации криптовалюты в качестве платежного средства в стране.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране - закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября.
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РИА Новости
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в мире, технологии, сальвадор, найиб букеле
Сальвадор купил 420 биткоинов
Президент Сальвадора сообщил о покупке страной 420 биткоинов